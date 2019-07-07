重庆大学附属肿瘤医院泌尿肿瘤科主任医师 罗 宏

最近，一名26岁的男子在我院查出膀胱癌，询问病史时了解到，他酷爱染发，基本一月一次，且不爱喝水、经常憋尿。他的这些不良生活习惯与膀胱癌的发病息息相关。我在此提醒大家，生活中做好一些小事，就能最大限度地将膀胱癌拒之门外。

1.不染发，少焗油。长期反复染发会增加膀胱癌风险。建议喜欢染发的人每年只染1次。中老年人尽量不要焗油。

2.不吸烟，避免大剂量应用某些致癌的药物，如雄、雌激素类药物，某些抗癫痫药、解热镇痛药等。

3.避免接触苯胺类物质，尤其印染、涂料、装修等行业人员应注意防护。

4.增加饮水量。平时养成随时喝水的习惯，不要等渴了再喝水，以免膀胱内代谢废物浓度提高而刺激黏膜，带来致癌隐患。

5.不憋尿。有憋尿习惯者，患膀胱癌的可能性比一般人高出3~5倍。

6.积极防治泌尿系结石、血吸虫病、膀胱内感染等。

7.积极参加普查，包括膀胱镜在内的筛查手段都能提高早诊率及生存率。

8.补充维生素E。美国研究发现，多吃坚果、橄榄油等富含维生素E的食物，可降低膀胱癌风险。