夏天晒太阳防病有讲究

炎炎夏日，你是不是恨不得每天都躲在空调房里不出门？

其实，在合适的时段，适当到户外活动、晒晒太阳，也不失为一种不错的养生保健方法。不妨来跟广州中医药大学第一附属医院老年病科副主任中医师廖慧丽长长知识。

晒太阳有助防病

“夏天阳光充足，多晒太阳，晒好太阳，可以防病治病。”廖慧丽指出，晒太阳是一种非常好的保健养生活动。人们生病多是由于人体免疫力下降所致，而人体的免疫力就是抵御外邪的能力，与人体的阳气密切相关，《黄帝内经·素问》中说：“阳者卫外而为固也”，就是指人体阳气能抵御外邪。

而不少街坊所熟知的“冬病夏治”，就是根据祖国医学“春夏养阳，秋冬养阴”的理论，顺应四时特性的养生疗法。

廖慧丽解释说，“冬病”指某些好发于冬季，或在冬季加重的病变，如支气管炎、慢性阻塞性肺疾病、过敏性鼻炎、失眠、骨关节痛、体质虚寒症等疾病。“夏治”指夏季这些病情有所缓解，趁其发作缓解季节，补气扶阳、辨证施治，以预防冬季旧病复发，或减轻其症状。

现代医学也发现，经常晒太阳可以增强人体的免疫功能、增加人体吞噬细胞活力，减少炎症发生。适当晒太阳还能够促进人体的血液循环、使血管更健康，还有促进骨骼健康、增强人体新陈代谢、调节中枢神经等作用。

廖慧丽指出，现代人的生活节奏快，多熬夜，少运动，夏天喜冷饮，爱空调，这些都很伤阳气，所以过敏免疫性疾病相对多发。

晒太阳可以改善睡眠

人体所需的维生素D需要依靠晒太阳而获得。肌肤通过获取阳光中的紫外线来制造维生素D3，身体再把维生素D3经肝脏、肾脏转化为活性维生素D，再促进对钙、磷的吸收，促进骨骼的形成，故维生素D也因此被称为“阳光维生素”。通过晒太阳，养阳气对老年人来说可防治骨质疏松。

白天晒太阳，可调节人体生物节奏，有助于夜间睡眠。白天晒头顶、背部、手心有助于睡眠，治疗夜间睡眠障碍。同时，在充足的日照下，人体肾上腺素、甲状腺素以及性腺素分泌水平都会有所提升，这将有效改善情绪低落、精神抑郁等不良心理。

晒太阳还能够增强人体的免疫功能、增加吞噬细胞活力。阳光中的紫外线有很强的杀菌能力，一般细菌和某些病毒在阳光下晒半小时或数小时，就会被杀死。“老寒腿”、类风湿性关节炎应该常出来晒晒，晒双腿能很好地驱除腿部寒气，缓解关节炎。

晒太阳讲究这三点

廖慧丽说，除了有光线性皮肤病或对光过敏的人群不要晒太阳，一般人都可以选择合适的时间适当跟阳光“亲密接触”。不过，夏天晒太阳也有讲究，比如——

1.讲究时间：以上午9时～10时和下午4时～5时这两个时间段为宜，这两个时间段的照射特点是紫外线中的A光束成分较多，是储备体内“阳光维生素”——维生素D的大好时间，每天晒半小时左右就可以。

2.讲究部位：可根据个人的情况，晒头顶、晒后背、晒手脚。不过，过多地接受曝晒很容易使人体的黑痣转为黑素瘤或皮肤癌，夏天晒太阳时一定要穿戴防晒衣物将有痣的部位遮盖起来。

3.讲究穿着：晒太阳时最好不要穿黑色衣服，摘掉帽子和手套，尽量将皮肤暴露在外与阳光接触。最好在户外或宽敞的阳台上晒太阳，不要隔着玻璃窗。

廖慧丽建议，除了晒太阳，三伏天还可以试试一些传统的中医疗法，如“三伏贴”“三伏针”“三伏补”，帮助“扶阳固本”。 （文/广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员方宁、张秋霞）