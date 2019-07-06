防“美丽陷阱”当端正美容观

随着毕业季和暑期的来临，商家再度将目光聚焦在消费能力逐渐增强的学生群体身上。这其中，不少医疗美容机构也加入到暑期经济的竞争中。“暑期速美”“毕业季整形专场”等，在医美机构名目繁多的广告攻势背后，是近年来逐渐庞大的学生医美整形市场。

如今，学生美容需求旺盛。不少学子笃信，蜕变要从提高颜值开始，姣好的外貌像名牌大学文凭。甚至有学生怀揣“进不了演艺圈，当网红也好”的成名梦。一份2018年的医美行业调查报告显示，选择医美整形的消费者中，19岁以下占18.81%，20岁～25岁占40.41%，两者相加接近六成。

然而，正如专家所言，不建议18岁以下的孩子整容。年龄太小选择整形，一来审美不够成熟，容易盲目跟风；二来骨骼尚处于生长阶段，贸然进行手术存在较高风险。更糟糕的情况是，一些爱美的学子被“美容整容贷”机构重点锁定，面临选择各种“美容贷”后的负债累累、美丽不见、工作落空……

其实，防范“美丽陷阱”，一方面要规范行业市场，打击违法经营；另一方面，更要靠学生自己端正美容观。在现实的社会竞争中，“美颜”真的可以带来更多机会吗？在鱼龙混杂的医美市场里，“刻”出来的美丽如何保证安全？想变得更美无可厚非，但学生们应该摆正容貌与本领之间的关系，认清美容绝非总能换来“二次人生”。若想竞争力更强，务必提升个人修养和专业本领。同时，学生们应在经济上做到量入为出，且在美容前认真核查整形机构资质等，从而最大程度地降低风险。