“医联长征路，军民齐脉动”——重走长征起点，建设革命老区基层医疗队伍

2019年6月26日，福建——为响应《“健康中国2030”规划纲要》号召，2017年6月以来，“医联长征路，军民齐脉动”公益项目沿着长征路线开展，不断深入革命老区，将优质医疗资源下沉到基层，帮助基层医疗单位完善胸痛疾病诊疗体系建设，提升基层心血管疾病的诊疗水平，迄今已走过延安、贵州遵义和甘肃会宁三地。

近日，由全军心血管内科专业委员会、中国人民解放军总医院联合主办的“医联长征路，军民齐脉动”大型公益活动在福建正式开启第四站，与当地政府和医院协作，相继走进龙岩、古田、福州，围绕手术带教、教学查房、交流研讨、基层医师培训以及诊疗培训沙龙等多项活动开展，为基层医生提供学习提升的机会，以提高基层医院急性心梗救治水平，完善心血管急危重症救治和转诊体系，最终提高患者的生活质量。

“医联长征路，军民齐脉动”福建站启动仪式

红旗越过汀江：征途继续，传承红色精神

6月25日，急性心梗救助公益活动福建站在龙岩市古田会议纪念馆正式启动。全军心血管内科专业委员会主任委员、中国人民解放军总医院研究生院院长、心内科主任陈韵岱教授，福建省医学会心血管病学分会主任委员陈良龙教授，龙岩市卫生健康委员会陈宝洪副主任，龙岩市第一医院院长陈开红教授，美敦力大中华区冠脉业务部门北中国战略销售总监吴凌翔先生等多位嘉宾出席了项目启动仪式，并参观了毛主席纪念园与古田会议纪念馆，瞻仰红军长征旧址，重温红色历史。

福建作为红军第五次反“围剿”的东线战场，在整个长征历程中意义重大，1934年10月，红九军团从龙岩市钟屋村出发，就此踏上了长征征途。此次活动选择在龙岩古田启行，寓意深远，与延安、遵义和会宁三站一脉相承，在过往活动的总结上充分汲取经验，发扬红色长征精神，初心不改，继续为老区人民健康谋福祉。

回顾医联长征路两年来的历程，陈韵岱教授十分感慨。此次大型活动以延安为起点，沿着长征足迹一路行进，不断走访基层，得益于来自政府、企业、医院的多方支持，开展了一系列多样化活动，包括义诊巡诊、爱心捐赠、健康讲座、学术交流、技术指导、探望老红军等，专家团所到之处留下了诸多爱心之举，对于基层诊疗现状也有了更深切的体悟。

陈韵岱教授表示，将优质医疗资源共享是医改的重要命题，更是推进健康中国战略的重要职责和使命。我们希望这一公益项目能够为革命老区注入新血液，建设一支真正属于当地的医疗队伍，让更多患者在家门口就能获得优质的诊疗体验，为百姓健康增添力量，造福老区人民。

全军心血管内科专业委员会主任委员

中国人民解放军总医院研究生院院长、心内科主任陈韵岱教授

风物长宜放眼量：加强基层胸痛中心建设，提高心血管疾病诊治水平

根据《中国心血管病报告2018》，我国心血管病患病人数已达2.9亿，心血管病死亡占居民疾病死亡构成40%以上，高于肿瘤及其他疾病，居于首位，并且心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段，特别是农村近几年来心血管病死亡率持续高于城市，其中急性心肌梗死以其高发病率、高死亡率严重威胁着百姓健康。

然而，由于基层县镇百姓对于急性心梗的认知不足，医疗服务能力水平亟待加强，基层的总体形势仍然十分严峻。对于急性心梗患者来说，尽量缩短早期救治时间是挽救生命的最有效途径，为急性胸痛患者搭建救命“高速通道”，还需要通过建设规范化的胸痛中心，构建并完善胸痛急救体系。

专家团在龙岩市第一医院进行疑难病例讨论

此前，龙岩市第一医院响应中国胸痛中心总部 “三年完成1000家胸痛中心” 的号召，率先成立了胸痛中心，通过几年的建设与发展，已经取得了丰硕成果。6月24日，龙岩市第一医院胸痛中心正式揭牌，揭牌仪式结束后，全军心血管内科专业委员会成员、解放军总医院第一医学中心心内科导管室辜小芳护士长，解放军总医院第一医学中心心内科导管室技师长荆晶教授等专家与龙岩市第一医院医生，通过手术带教、教学查房、护技交流研讨以及心血管复杂介入病例交流等形式，就基层胸痛中心的建设进行了交流。。

龙岩市第一医院胸痛中心揭牌仪式

陈韵岱教授强调：“对于急性心梗的救治而言，时间就是生命，提高救治效率离不开各科室之间的高度协作，更要提高医护人员对急性胸痛的筛选和救治能力，将先进的管理经验落实到基层，有效提高基层医生的救治能力，进一步发挥好区域性医疗中心作用，才能真正为患者架起救治成功的‘高速路’。”

一唱雄鸡天下白：开展多形式培训，促进基层医生规范诊疗

基层医生在心血管疾病的管理中扮演着重要角色，尤其是在心肌梗死的早期诊断和救治中，基层医生的能力起到十分关键的作用。为促进基层心血管疾病诊疗的规范化，6月25日，全军心血管内科专业委员会主任委员陈韵岱教授，解放军总医院第四医学中心心内科主任黄党生教授，中国人民解放军火箭军特色医学中心心内科主任胡桃红教授，解放军总医院第五医学中心心内科主任张晋教授，解放军总医院第一医学中心金琴花教授等专家通过分享自身实践经验、交流案例，对基层医生进行了心血管疾病方面的专业培训，以加强基层医生在快速识别诊断、转运、救治等方面能力的培养。

基层医师心血管疾病新进展培训班

此外，我国目前在冠心病的治疗方面主要采取介入治疗手段，即 PCI 技术，目前冠心病介入治疗整体规模大，然而基层医院开展 PCI 手术的能力仍然有待加强，需要从多方面共同推进，INSIGHT冠心病介入诊疗培训沙龙因此应运而生。

6月26日，专家团来到福州，与福建医科大学附属协和医院共同举办了第31届INSIGHT冠心病介入诊疗培训沙龙，通过学术讲座、手术演示、病例汇报等多种多样的形式，着重加强对于临床医生介入操作水平的培养，共同交流探讨临床实践中遇到的种种疑难，从而促进心内科领域整体诊疗水平的提高和发展。

第31届INSIGHT冠心病介入诊疗培训沙龙

经过几日密集的学术交流与指导，基层医生纷纷表示，参加此次活动收获颇丰，不仅对于急性心梗救治规范化有了更深刻的认识，也提醒了自己应更加注重提高自身的诊疗水平，为患者提供更好的健康服务。

陈韵岱教授表示，“共建共享、全民健康”作为建设健康中国的战略主题，强调要将基层作为推进健康工作的重中之重，“医联长征路，军民齐脉动”公益活动至今已成功走过四站，既有收获，也看到了不足，提高基层诊疗能力、推动规范诊疗任重而道远，活动虽然会结束，但探索的脚步不会停止，各级医务人员应继续发扬医道精神和长征精神，将先进的诊疗水平真正落实到基层，惠及更多患者。