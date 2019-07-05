急性心梗救助公益活动贵州站正式启动

2017年11月28日——近日，由中国人民解放军全军心血管内科专业委员会、中国人民解放军总医院联合主办的“医联长征路， 军民齐脉动”公益活动走进革命圣地贵州省遵义市，通过提供多种形式的医疗卫生服务，帮助当地人民群众更好的了解心脏疾病相关知识， 参与活动的心内科专家还与各级医疗机构医师就基层胸痛中心标准化建设等展开了热烈讨论，为推进“分级诊疗”实施、打造“健康扶贫”精品工程献计献策。

重温革命历史，感受遵义精神——“医联长征路， 军民齐脉动”公益项目走进遵义

项目启动当天，在中国人民解放军总医院（301医院）心内科主任、全军心血管内科专业委员会主任委员陈韵岱教授带领下，解放军昆明总医院心内科杨丽霞教授、解放军广州总医院心血管内科向定成教授等专家一行首先参观了遵义会议会址，重温革命历史，感受长征和遵义会议精神。

“医联长征路， 军民齐脉动”公益活动启动仪式上，遵义市政协副主席苟大明、遵义市卫计委张辉杰副主任、遵义医学院附属医院心血管医院副院长石蓓分别致辞对陈主任一行表示欢迎与感谢。随后陈韵岱教授正式宣布公益活动正式启动，并表示：““医联长征路，军民齐脉动”公益项目是一个长期的、持续新的项目，该项目与今年开始启动，2017年6月从革命圣地延安启程，将在包括遵义在内的长征路线上开展长期医疗卫生公益活动，切实推进基层医院人才、技术、专科能力的提升，惠及广大欠发达地区心脏疾病患者，志愿者团队也期望通过走进贵州革命老区，重温以遵义会议为标志的众多重大历史事件及其对我国革命的深远影响。为改善革命老区的医疗卫生条件和当地群众的健康水平贡献微薄之力， 也是参与到此次活动中每个医务工作者、志愿者的心愿和期望。”

走过硝烟炮火，感动直击内心

在当地专家带领下，陈主任一行前往遵义市第一医院亲切探望并慰问李光、王道金两位老红军。96岁高龄的老红军李光在遵义家喻户晓，大家亲切地称他“李光老红军”，这不仅是因为他有着光荣的革命生涯，还因为他多年坚持捐资助学生的义举。已被确诊患直肠癌、重症胰腺炎、皮肤癌的李光老红军，经常要去医院接受治疗，但，从2009年起，他开始从自己微薄的工资中拿出钱来成立“困难基金”，帮助困难学生。这一资助行为一直在持续，即使在治疗期间，也未有间断。

老红军李光在了解陈主任一行来意以后激动地表示：很感激党和国家的照顾，经历过抗战的硝烟与炮火的自己，近年来身体健康情况一直不太稳定，这一情况一直备受当地政府和医生的关注，但万万没想到的是在96岁高龄受到了来自来自部队心血管领导团专家的会诊，这种感动让他直接暖到心里深处。

点对点，一对一，手把手，走入基层，上下联动

在与当地医院的学术交流中，陈韵岱一行在遵义医学院附属医院内分成3个团队，分别进行与思南、铜仁、德江县人民医院多病例的远程视频会诊、遵义医学院附属医院内的心电B超交流与教学查房。

全军心血管内科专业委员会主任委员陈韵岱教授介绍，心血管疾病已成为严重威胁我国居民健康的一大类疾病，为响应《“健康中国2030”规划纲要》号召，推动优质资源下沉，全军心血管内科专业委员会启动了此次“医联长征路，军民齐脉动”活动，我们的初衷是与“健康扶贫”有效结合打造精品军地医疗协作工程，而在实地走访基层医疗机构与乡镇心内科医生沟通的过程中专家团队也经历了一次非常好的“再教育、再学习”，对于保基本、强基层、建机制有了更深的体会，“点对点（国家级中心与区域中心）、一对一（科室对科室）、手把手（医师传帮带）”才有可能实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，群众大病不出县。

我们希望通过在当地的学术讲座交流，医疗技术指导等多项医疗服务活动，进一步提升基层医院急性心梗救治水平，为基层医生提供学习提升的机会，完善心血管急危重症救治和转诊体系，最终提高患者的生活质量，希望参与到此次项目中的同仁不断学习、继承和弘扬伟大的长征精神，不忘初心，继续前进。