2017年6月21日，陕西延安——近日，由全军心血管内科专业委员会、中国人民解放军总医院联合主办的 “医联长征路，军民齐脉动”大公益活动在延安正式启动。中国人民解放军总医院（301医院）心内科主任、全军心血管内科专业委员会主任委员陈韵岱教授，西安交通大学医学院第一附属医院袁祖贻院长，西京医院、全军心血管内科专业委员会副主任委员陶凌教授，中国人民解放军陆军总医院心脏中心主任、全军心血管内科专业委员会 常务委员李俊峡教授，延安大学附属医院李小龙院长出席启动仪式。项目启动后，在陈韵岱教授的带领下，来自北京、西安、延安等三地多位专家、志愿者将驱车前往志丹县、宜川县，展开为期三天的患教义诊和学术交流讨论。“医联长征路，军民齐脉动”公益项目计划2017年在包括延安在内的长征路线上开展长期、定向的以医疗健康为内容、以精准扶贫为核心的大型健康公益活动。

继承延安“红塔精神”，走基层，建健康网络，响应“军民融合发展”国家战略

国家心血管病中心公布的《中国心血管病报告2016》显示，我国心血管患病率及死亡率仍处于上升阶段。心血管占居民疾病死亡构成的40%以上，为我国居民的首位死因。“健康中国2030”规划纲要也明确指出建设健康中国的战略核心是以人民健康为中心，坚持以基层为重点。正是在这一宏大背景的的指导下全军心血管内科专业委员会结合刚刚召开的“中央军民融合发展委员会第一次全体会议”精神，积极发挥自身优势，强化社会医疗资源整合力度，积极拓展心血管疾病的防治的新思路，从而启动了“医联长征路，军民齐脉动”大型公益活动。

作为革命圣地，延安在新中国的诞生和后续建设中发挥了巨大的作用。而此次公益项目选择在陕西延安以及在长征路线上曾经为中国革命作出重大贡献的地区开展，推动优质资源下沉到基层，加快推进分级诊疗落地和健康扶贫政策落实，同时也希望通过这一项目长期、持续的在人才培训、技术和设施上为延安等地提供所需支援，为老区留下一支不走的医疗队、随时在线的顾问团，实现让老区人民在家门口能够看得上病、看得起病的目标。

据了解，公益活动以义诊巡诊、爱心捐赠、调研培训、健康讲座、救助救治等为核心内容，也将在延安等地启动“中国胸痛中心”建设项目、全军心血管远程教育项目。全军心血管内科专业委员会作为军内乃至全国心血管领域的中坚力量， 响应中国胸痛中心总部 “三年完成1000家胸痛中心” 的号召，以推进军内胸痛中心建设，加速培养军内介入专家为目的，同时结合军内情况为加强全军心血管远程教育体系建设，实现驻地分散各单位间的远程学术交流、培训指导、互帮互助、资源共享，提高各单位间协同能力。

中国人民解放军总医院心内科主任、全军心血管内科专业委员会主任委员陈韵岱教授表示：“非常感谢军地双方诸多心血管同仁对于全军胸痛中心建设，全军心血管远程教育项目建设的帮助与支持。希望通过远程教育项目帮助培养当地技术骨干、提高医疗技术，使解放军总医院的技术优势惠及广大基层人民。在让更多红色老区患者得到公平、高效的急性心梗救助治疗。”

急性心梗救助公益项目：一直在路上

我国冠心病尤其是急性心肌塞的发病率及死亡率逐年升高，并呈现年轻化趋势。同时，急性心肌塞是一种可救可治的重大疾病，救治患者的关键就是如何最大化的为抢救争取时间。目前在急性心梗救治方面，很多中心医院都已经建立了急诊科与心血管专科的密切协作，院内绿色通道并配备24小时待命的急诊团队，力争最大限度的挽救患者生命。但是在基层目前的救治医疗现状还存在诸多的问题，主要表现在区域网络建设上不完善、院前急救系统、转运系统和社会救助机制不够健全、患者就医意识不强、医疗队伍建设有待加强等。

近年来，中国人民解放军总医院作为军队医疗战线的排头兵，始终按照“健康中国”的总体要求，结合“军民融合发展”的整体部署，充分发挥优势资源，主动与边远艰苦地区和革命老区医院，开展对口支援，先后对50多家军地医院进行帮扶，与延安大学附属医院等基层医疗结构建立了长效的医师培养、学术交流、远程会诊等合作方式，为当地的卫生事业发展和驻军医院的建设做出了应有贡献。心血管内科做为解放军总医院重点特色学科，也积极融入总医院的各类项目，帮助老区及贫困地区的当地建设作出了积极的贡献。此次活动中，全军心内科专业委员会将向延安等基层医院捐赠心电诊断仪器和远程会诊设备，实现非医务人员自我采集标准12导联心电图，并可迅速获得中国人民解放军总医院心血管内科专家的远程诊断，将显著提高心血管危重症的救治响应时间。

此外，作为该项目的全程支持方，全球领先的医疗科技企业——美敦力将为延安、宜川县、志丹县等地贫困心脏疾病患者提供相应的医疗耗材及服务。美敦力大中华区心脏及血管业务集团副总裁冯东先生表示：“美敦力致力于为患者提供优质的服务与科学的治疗方案，帮助他们减轻病痛、恢复健康、延长寿命，此次，美敦力与全军心血管内科专业委员会、当地医疗机构合作为广大基层心脏医师提供优质、专业、规范化的培训平台，必将很好的提升延安地区心脏疾病患者的筛查、诊疗工作，使得更多的患者获益。”