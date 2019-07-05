肥胖的八大健康风险，你知道几个？

本期节目：专家带你了解减重手术那些事儿！

不敢逛街买衣服，最怕导购员说出“没你号”三个字；裤子内侧永远会被磨破；遇到喜欢的人不敢表白……胖子的烦恼远不止如此，下面这些健康风险更扎心！

风险一：呼吸暂停

正常情况下，晚上的呼吸靠自主频率来控制，由大脑在皮下控制，不需要醒着才能呼吸，但对胖子来说，脂肪堆积在喉头，会堵塞气道，易发生呼吸暂停。最严重的呼吸暂停可持续三四分钟，一旦大脑严重缺氧，随时有生命危险。

风险二：增加心脏负荷

肥胖人群的心脏负担更大，肥胖者由于血液中储存了过多的脂肪，当心脏不堪重负时，就无法再有效地泵血，重者甚至出现明显的心功能衰竭。

风险三：肿瘤

肥胖和多种肿瘤有着密切关系，肥胖可增加胃肠道肿瘤、妇产科肿瘤、泌尿系统肿瘤、乳腺肿瘤等的发生几率。

风险四：不孕

肥胖不仅让女性失去曼妙的身姿，还会带来身体上的麻烦，如代谢障碍、月经紊乱等，同时，生育能力也会受到影响，部分女性肥胖患者会发生不孕。

风险五：三高

据研究，肥胖患者患高血压、高血脂、糖尿病几率比普通人高得多，其中，高脂血症可导致动脉管壁硬化狭窄，引起心梗、脑梗。

风险六：运动系统疾病

来自体重的压力对骨骼和关节是一种负担。久而久之，会发生关节炎、肌肉劳损，甚至造成关节变形，严重影响肢体活动。

风险七：皮肤缺氧

过度肥胖的危害无处不在，严重情况下会发生皮肤缺氧。皮肤褶皱处变黑，缺氧到一定程度还会引起鸡皮病。

风险八：心理障碍

肥胖者容易出现自卑心理和悲观情绪，焦虑甚至抑郁等一系列心理问题。

毫无悬念，“管住嘴，迈开腿”是控制体重的有效方式，当然并不是所有人都能迈得开腿，如果体重指数大于32，且无并发症，可选择进行减重手术。

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专家简介

张能维，主任医师，教授，博士生导师。首都医科大学附属北京世纪坛医院副院长兼肥胖及糖尿病外科治疗中心主任。中国研究型医院学会糖尿病与肥胖外科专业委员会副主任委员、大华北减重与代谢外科联盟北京市区域共同主席、中国医师协会肥胖和糖尿病外科副主任委员。

擅长：减肥及糖尿病术式、胃肠癌，腹腔镜疑难手术、无瘢痕甲状腺手术等外科疑难病。

出诊时间：周四上午专家门诊。