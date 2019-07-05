国家卫生健康委在京举办三级公立医院绩效考核工作首期培训班

7月3日，国家卫生健康委人才交流服务中心在北京辽宁大厦,举办了三级公立医院绩效考核工作首期培训班。

三级公立医院绩效考核工作，是为了贯彻落实《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》（国办发〔2019〕4号），指导各地做好2019年三级公立医院绩效考核有关工作，推动三级公立医院在发展方式上由规模扩张型转向质量效益型，在管理模式上由粗放的行政化管理转向全方位的绩效管理，促进公立医院综合改革政策落地见效。

为了顺利完成考核工作，在国家卫生健康委医政医管局指导下，由国家卫生健康委人才交流服务中心主办、北京卫人伟业国际医药研究中心承办、国家卫生健康委医疗管理服务指导中心协办的首期培训班于日前举办。首期培训班对北京、天津、河北、山东等地三级医院的负责人进行培训。

培训班开班仪式上，国家卫生健康委医政医管局副局长焦雅辉介绍了绩效考核工作的目的、意义、政策要求，要求各医院领导要高度重视此项工作，按照委里统一部署，将工作层层落实下去。

培训现场，国家卫生健康委医疗管理服务指导中心副主任高学成通报了三级公立医院绩效考核工作进展；医政医管局医疗资源处副调研员王斐对有关政策进行了解读；北京大学医学部医院管理处副处长李岩讲解了国家三级公立医院绩效考核操作手册（2019版）；北京大学口腔医院高级会计师汪薇对绩效考核指标体系进行释义；国家病案质控中心主任王怡介绍了病案首页数据质控工作；国家卫生健康委医管中心质量评价处处长翟晓辉对绩效考核热点问题进行统一答复。

培训班最后，专家现场答疑，对绩效考核数据填报过程中的各种问题给予了详细解答。

培训会上，首都医科大学附属医院北京友谊医院的相关负责人陈女士对人民健康表示，在保证客观公正的前提下，这次绩效考核有助于医院更好地了解各自的位置，明确对标医院。“但这次数据是手动填报而非数据抓取，可能会有不客观的成分存在。”

针对部分医院的这一疑虑，翟晓辉用一个比喻给予了回应。他说，绩效考核评比这把尺是首次打造并使用，在具体的精度上可能会有出入，但可以保证总体排名的准度。随着信息化建设的不断推进，今后大部分数据都将由计算机自动抓取，医院只需填报少数几个项目。

据统计，北京、天津、河北、山东等4省（市）卫生健康委医政医管处负责同志，三级公立医院院长、分管副院长以及承担绩效考核具体工作的人员约700人参加这次培训。此外，国家卫生健康委人才交流服务中心在7-8月还将按片区连续举办6期培训班。

（杨海丹）