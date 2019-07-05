“黑救护车”坑人，也需完善社会救护转运机制

大多数正规救护车都被派到了“前线”，加之分级诊疗制度不完善导致的患者无序流动，正规救护车无法保障患者转院、出院需求，就免不了“黑救护车”乘虚而入。

划定“势力范围”、养打手防“抢地盘”、坐地起价、一辆车半年挣47万元——新京报昨天刊发调查报道，揭开了哈尔滨一个“黑救护车”团伙的生意经。

在哈尔滨医科大学附属第一医院内，一个专门提供院后转运业务的“黑救护车”团伙悄然运转了10年。发送广告小卡片、收集患者的出院信息、对正规救护车或其他黑车大打出手，确保无人敢“抢饭碗”、坐地起价，省内转运要价四五千是常事，若患者在车上离世，则价格翻番、所谓的医务人员，很多都是临时招聘无资质人员，甚至由其他人假冒。

这一团伙的所作所为，其实早就超过了一般无资质的“黑车”范畴，而具有了某种垄断和涉黑的性质，靠着暴力威胁祸害一方，对其严惩自不必多说。

但奇怪的是，当地警方征集犯罪线索的时候，许多受害人并不愿出来作证，一些被害人表示，“黑救护车”虽然收费高，但毕竟及时出现，解了自己的燃眉之急。

其实，被害人的反馈恰恰也点破了“院后转运”的现实困境。而哈尔滨这个“黑救护车”团伙不过是一个极端案例。“正规救护车运力不足，黑救护车乘虚而入”的现象，在其他地方也或多或少存在着，只不过往往性质没有这么恶劣、团伙规模没有这么庞大而已。

用于院后转运的正规救护车缺乏，首要的原因是大多数车辆都被派到了“前线”。院前急救来得突然，也更为凶险，绝大多数运力也都集中在这一领域。

正因为重要，院前急救已形成了一整套完备的体系。比如，在法规层面，有《院前医疗急救管理办法》及其细则作为保障；在资源分配上，当前120急救中心几乎可以等同于“院前急救中心”，院前急救是其法定职责，院后转运则不是。

问题在于，院后转运的需求总量不一定比院前急救少。当患者需要从一家医院转到另一家医院，或者需要从医院转运到家里时，很多患者的病情说重不重、说轻也不轻，往往需要专业车辆的医务人员护送。但谁来提供服务，就成为一个问题。家属可以尝试打120急救电话，但对方听说地址在医院，十有八九都不会出车。在被逼无奈之下，只能去找黑救护车。

这时候，“堵不如疏”，把一部分需求交给市场其实是更为理性的做法。

当然，这并非承认“黑救护车”的合法地位，而是通过制定相应的行业规范和监管手段，将社会救护转运合法化。应该说，出现这样带有暴力和垄断性质的“黑救护车”团伙，也恰恰由于高需求和规范缺位从而滋生出了灰色地带。通过确定车辆标准、完善注册制度、认定医务人员资质、明确责任划分等，建立起更规范也更灵活的院后转运市场，如此才能更大限度满足公众出院、转院等需求。

同时，院后转运保障不力，与分级诊疗制度不完善导致的患者无序流动也有关系。未来分级诊疗的进一步发展，不仅要引导患者有序流动，也不妨把患者如何“流动”纳入考量，若如此，也能一定程度上缓解居高不下的转院需求。

□秋实（医生）