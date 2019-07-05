您家洗衣机装在阳台吗?洗涤废水是不是直接排入了雨水管道?近日,山东省住建厅发文加强住宅阳台排水管理。

在山东省住建厅发布的《关于加强住宅阳台排水管理的通知》中提到,近年来,山东一些住宅小区业主违规在阳台安放洗衣机或洗涤池,洗涤废水排入雨水管道,混入城市雨水系统,导致住宅外墙污损、公共绿化破坏,造成城市河道水系污染等系列问题。

记者了解到,2010年,经过修订的国家标准《建筑给水排水设计规范》实施,规定“住宅套内应按洗衣机位置设置洗衣机专用地漏或洗衣机排水存水弯,排水管道不得接入室内雨水管道”。这意味着,开发商如果严格按照规范来设计建造,那么在2010年之后的新建小区是不存在阳台排水雨污混流的情况的。而在此之前建设的小区,特别是一些原本阳台上就没有排水系统的老旧小区,洗衣机废水直排到雨水排污系统的问题可能比较严重。

记者注意到,洗衣废水污染严重。根据相关统计显示,如果阳台装了洗衣机雨污混流,小区周边河道内化学需氧量、总磷和氨氮的浓度分别较正常水平上升了65.9%、88.4%和31.7%；追踪到河道旁的雨水排放口,各项污染物的浓度更是达到正常水平的3.5倍以上。

因此,根据通知要求,将做好新建住宅小区设计源头管理。对新建住宅小区,设计单位应严格执行《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009(2013年版)、《住宅设计规范》GB50096-2011等相关规范、标准,住宅套内应按洗衣机位置设置洗衣机排水专用地漏或洗衣机排水存水弯,排水管道不得接入室内雨水管道。设有洗衣机、洗涤池的生活阳台,应设置废水排水管,并接入污水系统。

施工图审查机构要加强住宅阳台废水收集系统施工图设计文件的审查把关,不符合规范要求的,不得出具施工图审查合格书。建设、施工、监理等单位要严格落实主体责任,严格按图施工,确保生活阳台废水收集系统设置到位。

针对既有住宅小区的阳台排水管理,通知也做出了规定。社区居委会、业主委员会、物业服务企业要加强阳台废水排放法规政策宣传,对物业使用人在装饰装修过程中将排水管道接入室内雨水管道等违规行为,以及日常发现的阳台生活废水排入雨水管道等问题,按照相关法律法规和装饰装修管理协议,予以劝导、制止,对不听劝阻的,向当地城市管理或综合执法部门报告。同时,鼓励结合老旧住宅小区整治改造工作,参照新建住宅在生活阳台增设废水收集系统。