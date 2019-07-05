空间辐射与癌症或心血管疾病致死风险不“挂钩”

根据自然科研旗下《科学报告》4日发表的一项研究，美国科学家团队对301名美国宇航员和117名前苏联宇航员的历史数据重新进行了统计分析，针对空间辐射暴露对人类健康的影响得出结论：空间辐射的历史剂量与癌症或心血管疾病所致死亡风险升高并无关联。

对人类来说，太空并不是一个宜居的环境。缺乏空气供给以及微重力环境都会消磨人体的骨骼和肌肉，尤其是还要受制于大量的高能带电粒子辐射，其被认为会破坏构成人类身体细胞的原子和分子，进而对细胞造成损伤。美国宇航员和前苏联宇航员都曾暴露在特殊的电离辐射下，这种辐射可能具有潜在的严重健康风险，但是，过去的分析却一直没有确凿证据，证明电离辐射与心血管疾病及癌症所致死亡风险之间可能存在关联。

此次，位于美国加利福尼亚的死亡研究咨询公司科研人员罗伯特·雷纳德及其同事，使用统计学方法重新分析了1959年以来NASA全部宇航员和1961年以来前苏联或俄罗斯全部宇航员的公开可用数据。

这些宇航员在研究追踪期结束之前——分别为2018年7月和2017年12月——都至少去过一次太空。分析表明，研究对象中的心血管疾病病例和癌症病例没有共同的病因，这些宇航员被暴露的空间辐射剂量与这两种疾病所致死亡风险上升并无关联。

但研究人员也提醒人们，人类未来即将展开的深空探索任务，可能会暴露在比历史空间辐射剂量明显更高的辐射下，而这可能会对未来的宇航员造成不同的风险影响。 （记者张梦然）