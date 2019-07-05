八类女性更要防乳腺癌

乳腺癌是乳房腺上皮细胞在多种致癌因子作用下，发生了基因突变，致使细胞增生失控，表现为癌细胞呈现出无序、无限制的恶性增生，破坏乳房的正常组织结构。乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一，99%发生在女性，男性仅占1%，八类女性尤其易得乳腺癌。

1.经常使用含有外源性雌激素产品的女性。乳腺癌与人体内分泌平衡失调有关，最重要的是雌激素、孕激素。现在市场上很多女性保健品、化妆品等，都含一定量雌激素，如果经常使用或使用过度，可能造成乳腺导管上皮细胞增生，甚至癌变。

2.身体肥胖的女性。脂肪摄入量增多，总热量必然增加。两者均可刺激脑垂体和卵巢，使雌激素分泌增多，而雌激素具有促癌作用。

3. 精神抑郁的女性。精神刺激会影响人体的内环境，进一步影响内分泌系统，导致体内一种或者多种激素分泌出现异常。一个人长期处于精神紧张状态，情绪处于亢奋阶段，会使要复原的乳腺增生组织得不到复原，或复原受到影响，长期下来就会诱发乳腺癌。

4.上夜班的女性。有研究表明，经常上夜班的女性比正常上下班的女性，更容易患乳腺癌，且夜班持续时间越久，患癌可能性越大。

5.长期吸烟的女性。吸烟会增加雌二醇在肝脏内过量代谢，导致血清浓度下降；香烟的代谢产物会直接伤害乳腺的上皮细胞，大大增加患癌概率。

6. 独身未育、婚后不育和13岁前月经初潮或绝经晚的女性。哺乳可以通过孕激素的保护作用，来降低乳腺癌发生的危险性。而月经提前或延迟绝经，会造成乳腺受雌激素作用时间过长，容易引发乳腺癌。

7. 有乳腺癌家族史或良性乳腺疾病史的女性。一些患者罹患乳腺癌，是其父母通过特异的遗传基因(BRCA1/BRCA2基因)遗传下来的。这些基因使乳腺癌发病危险度高于一般人群。已有研究证明，大约70%~85%的BRCA1/BRCA2基因突变携带者，在一生中将发展成乳腺癌。

8. 长期接触放射线源的女性。人体长期暴露于辐射中，特别是孩童时期接触过辐射，会增加成人阶段患乳腺癌几率。尤其是接受过胸部照射的女性，更易患乳腺癌。

女性如果患乳腺癌，严重的情况下需切除乳房，造成非常大的伤害。为了有效避免乳腺癌的发生，平时需要注意以下几点。

1.选择适宜食谱。欧洲最新研究结果表明，女性大量食用纯正、未经加工的原产橄榄油，有助于降低乳腺癌的发病率。每天食用豆制品，豆制品中所含的植物雌激素，可减少乳房出现肿块的概率；多食用纤维素，如全谷物、水果、蔬菜等，可凝固体内雌激素。有研究发现，每天食用25~30克纤维素可以降低30%的乳腺癌发病率。

2.减少酒精摄入量。酒精容易提高体内雌激素的指标，诱发乳腺病变。

3.减少服用避孕药。经常服用避孕药会增加1.24倍乳腺癌的发病率。不过一旦停用，危险很快降低。

4.控制饮食。哈佛大学对9.5万名护士16年的跟踪调查发现，绝经期后得乳腺癌的患者，16%是由于体重增长过快。另外，成年女性体重增加速度越快，乳腺癌发病率就越高，因为脂肪中的雌激素诱发乳房腐殖质增长。

最后提醒，女性月经来潮后第9~11天是乳腺检查的最佳时间，此时雌激素对乳腺的影响最小，乳腺处于静止状态，容易发现病变。▲