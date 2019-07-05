感冒也能诱发癫痫 发作时牢记六点

此前曾有媒体报道，女星大S因癫痫复发，突然晕倒，送往医院。据大S妈妈透露，女儿是因感冒引起的癫痫复发。其实，患癫痫的人还真不少，拿破仑、梵高、牛顿、诺贝尔、李小龙等都深受其扰。

原以为只有少部分人会得的癫痫，没想到竟难倒了一大片牛人。而且，小小一个感冒也能引爆它！

“国际癫痫关爱日”刚刚过去，广州实力中青年医师、南方医科大学珠江医院功能神经外科主任医师郭燕舞提醒，癫痫发作时不需要干预病人的发作进程，一定要牢记6点紧急处理措施。

除了感冒

还有这些诱因

癫痫是由多种原因形成的、以癫痫发作为表现的一大类发作性疾病的统称。

癫痫发作在不同病人身上有不同表现，而且多种多样、千奇百怪。最常见“大发作”症状是四肢抽搐、两眼上翻、口吐白沫等。也有一些非典型症状，比如：短暂的发呆、一侧肢体抽搐、恐惧感、幻觉等，还包括一些行为、情绪、感觉的短暂异常改变。

癫痫的病因和诱因有哪些？

大脑的各类疾病都可能引起癫痫。根据2017年国际抗癫痫联盟的分类方法，引发癫痫的原因包括六大类：结构性、遗传性、感染性、代谢性、免疫性、未知病因。以结构性病因为例，就包括脑发育异常、低级别肿瘤、脑血管畸形、脑外伤后遗症等几十种病因。郭燕舞表示，文章开头提到的大S癫痫发作，其病因很可能就是感染性引起的。

郭燕舞指出，癫痫是一种发作性疾病，很多诱因会促使癫痫发作：

◆高热是癫痫常见的一个诱因。

◆饮酒、熬夜、长时间使用电子产品等不良的生活习惯会诱发癫痫。

◆休息不好、过度劳累、悲喜过度等自身的身体和精神状态也可能会引起癫痫复发。

◆刺激性的食物和饮料如酒精、浓茶、可乐等也有可能诱发癫痫发作。

◆常见的一些抗生素也会导致癫痫复发。

癫痫发作：

牢记6点紧急处置

1.保持镇定，保持患者呼吸道通畅和防止受伤，不需要干预病人的发作进程。

2.有发作先兆时，应立即将病人就地平放，避免摔伤。采用平卧或侧卧体位，头偏向一侧，以利于口腔分泌物流出，移去身边的危险物。

3.发作时不宜喂水、食物和药物，避免呛咳、窒息。

4.抽搐发作时，不要强压患者肢体，以防骨折及脱臼症状；掐人中和虎口等疼痛刺激不能终止发作；牙关紧闭者不宜暴力撬开，防止牙龈损伤、牙齿脱落等意外发生。

5.癫痫发作一般都会自行终止，如癫痫大发作持续时间超过5分钟，或连续发作且发作间歇病人意识没有恢复，应立即将病人送往医院救治。

6.观察和记录发作全过程，对癫痫的诊断和分类以及后续的治疗有很大价值。

正规治疗后

大部分患者能痊愈

郭燕舞表示，癫痫主要的治疗方法有药物治疗、手术治疗、饮食治疗等。药物治疗主要指西药治疗，中药对癫痫的疗效相当有限。

手术治疗近年来发展很快，手术技术和疗效也有很大的进步和提升。切除致痫病灶或切断癫痫放电的传播通路都会对癫痫发作有较好的疗效。神经调控治疗是一种特殊的手术方式，比如迷走神经刺激术、脑深部电刺激术等，通过体内植入特殊的装置而达到缓解癫痫发作的目的。

郭燕舞表示，大部分癫痫经过正规治疗都能痊愈，对于适合手术的患者，应尽早接受外科手术治疗。极少数药物难治、手术难以切除病灶的患者，也可以尝试迷走神经刺激等神经调控的方法改善症状。