内脏反着长 这类人看病要当心

有一类人，从医学角度来看，内脏反位，心脏、肝脏、脾脏、胆囊等器官的位置与正常人相反，就像是正常脏器中的镜中像，被称作“镜面人”，由于内脏运行没有受太大影响，因此一部分“镜面人”往往自己也不知情，在生病求诊时常走弯路。日前，50多岁的吴先生（化名）因长期左腹疼痛前往中山大学附属第六医院求诊，此前一直被当作胃病诊治的他，在影像资料检查后，终于发现自己是罕见的“镜面人”，经医生为其实施反位胆囊切除术，吴先生终于康复出院了。

吴先生因长期左腹疼痛，在当地医院被诊断为“胃病”，但是吃药一直没有好转。于是，他来到广州的医院进一步求诊。吴先生拍摄影像检查资料后，该科室万云乐教授端详着一份检查报告若有所思，只见检查报告上显示：心影右位，胸腹腔大血管及脏器镜像反位，考虑镜面右位心，胆囊结石合并胆囊炎。“这是很罕见的‘镜面人’啊！”万云乐表示。

专家介绍，由于“镜面人”内脏反着生长，因此器官的位置与一般人有差异。正常人心脏、胃长在身体左边，肝脏、阑尾长在右边，而“镜面人”心脏、胃长在身体右边，肝脏、阑尾长在左边，胆囊、胰腺、肠子等脏器位置也全部长反了。“镜面人”虽然五脏六腑全部错位，但只是位置发生变化，相互间的关系并未改变，因此生理功能与正常人一样，对健康、生活没有太大影响，这类人甚至不知道自己内脏的生长情况，往往会带来一些麻烦。

以吴先生情况为例，由于是左腹疼痛，他一直被当作是普通的胃病诊治，没有真正对症下药。腹部彩超及CT检查，吴先生患病部位应是胆囊，是胆囊结石及胆囊炎，以其病情状况需要手术切除。

然而，对于这种特殊结构的人，一般的胆囊手术却有了一定的难度。原来，正常人在做腹腔镜胆囊切除术时，术者是站在患者左侧进行操作的，而对于“镜面人”，其内脏器官全部反位，因此医生必须站到患者右侧实施手术，以致很多手术操作和习惯都要做出相应调整。除了身体上的不适应，对术者的思维也是一种挑战。因为“镜面人”解剖结构异于常人，术中无法按照既往的惯性思维进行操作，必须灵活变通、举一反三，否则会为病人带来极高的风险。

医院医生团队进行了详细的术前讨论，反复研究了患者的影像学资料，分析了术中可能遇到的难点并拟定对应的处理手段。在与患者及家属充分沟通及解释手术情况相关风险后，选择了最为安全稳妥的3孔法进行腹腔镜胆囊切除术。

手术当中，万云乐掌握着反位胆囊切除的操作要诀，反位胆囊切除术十分顺利。据悉，患者术后恢复良好，第二天就排气康复出院。

医生提醒，目前，医学上对镜面人的成因仍未有定论，遗传发病几率比较低，仅为百万分之一，这类人由于生理结构特殊，患病后容易出现误诊，因此对于“镜面人”这类特殊人群，到医院就诊时应及时主动告知医生情况，以免误诊。