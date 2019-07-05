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中药水浒·青黛

2019年07月05日08:30 来源：中国医药报

杨志，武举出身，曾任殿帅府制使，因失陷花石纲丢官。后在东京谋求复职不果，穷困卖刀，杀死泼皮牛二，被刺配大名府，得到梁中书的赏识，提拔为管军提辖使，他护送生辰纲，结果又被劫取，只得上二龙山落草。三山聚义后加入梁山。

青黛

药材

为深蓝色的粉末，体轻，易飞扬；或呈不规则多孔性的团块、颗粒，用手搓捻即成细末。微有草腥气，味淡。取药材少量，用微火灼烧，有紫红色烟雾产生。

功能

清热解毒，凉血消斑，定惊。主治 热毒发斑，血热出血；小儿急惊抽搐；咳嗽胸痛、痄腮肿痛。

常用方剂

擦牙牛黄青黛散 《医宗金鉴》

【组成】牛黄、青黛、硼砂、朱砂、人中白（煅）、龙骨（煅）、冰片。

【功用】清退牙疳。【主治】牙疳肿腐。

常用中成药

清咽滴丸

【药物组成】薄荷脑、青黛、冰片、诃子、甘草、人工牛黄。

【功用】疏风清热，解毒利咽。

【主治】风热喉痹，咽痛，咽干，口渴；或微恶风，发热，咽部红肿，急性咽炎见上述证候者。

方歌擦牙牛黄青黛散，硼朱二砂人中白，龙骨冰片共为末，牙疳肿腐此药佳。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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