腹泻也要吃东西
秦晓玲
腹泻，也就是我们常说的拉肚子，是指排便次数明显超过平日习惯的频率，粪质稀薄，水分增加，每日排便量超过200克，或含未消化食物、脓血、黏液。腹泻分急性和慢性两类。急性腹泻发病急剧，病程在2~3周之内。慢性腹泻指病程在两个月以上或间歇期在2~4周内的复发性腹泻。
“我吃了就拉，到底要不要吃东西啊？”答案是：“吃，一定要吃！”长期腹泻，如果不及时补充液体和能量，很有可能造成体液不足从而发生虚脱等症状，所以我们一定要吃，但是又不能什么都吃。
急性腹泻期，脱水过多者应补充水分。病情缓解后，可给患者吃些细软少油的米汤、稀粥、面条以及淡茶水、果汁等。这些食物既易于消化吸收，又可补充热量和维生素。一些通便的蔬菜和易使肠胀气的豆类则不宜食用。慢性腹泻由于拖的时间长，易造成体内多种营养素缺乏，因此补充营养要精心配制。
1.发病初期，饮食应以能保证营养而又不加重胃肠道病变部位的损伤为原则，一般宜选择清淡流质饮食，如浓米汤、淡果汁和面汤等。2.急性水泻期需要暂时禁食，脱水过多者需要输液治疗。3.缓解期排便次数减少，可进食少油的肉汤、牛奶、豆浆、蛋花汤、蔬菜汁等，之后逐渐进食清淡、少油、少渣的半流质饮食。4.恢复期腹泻完全停止，食物应以细、软、烂、少渣、易消化为宜。少吃甜食，因糖类易发酵和胀气。每天都应吃富含维生素C的食物。▲
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