17岁的小杨备战高考期间，做题时经常出现心慌、手抖的症状，起初她以为是自己学习太累、考试紧张的缘故。可后来她的手抖得越来越厉害，母亲赶紧带女儿前来就医。经检查发现，小杨的心率每分钟在100次以上，通过检查甲状腺功能，最终确诊为甲亢，需要马上治疗。小杨的母亲十分惊讶，她仔细回忆了下，原来疾病早有预兆。这几个月孩子虽吃得不少，可不仅没胖，反而瘦了，而且脾气也变得暴躁。

武汉市中心医院内分泌科副主任医师张旭艳介绍，甲亢早期症状可能不典型，有消瘦、多汗、心慌、失眠、大便次数增多、女孩月经不调等，都应警惕甲状腺功能亢进。高节奏的生活方式、精神压力大导致甲亢的发病率越来越高，并且呈年轻化趋势。不久前，她接诊了一位23岁的女研究生，忙着手上项目、公务员考试、找工作，突然发现心慌、小腿莫名其妙浮肿，到医院检查后，才得知患的是甲亢。

张旭艳介绍说，每年中高考前后，甲亢的学生患者增多，原有甲亢的病情也会出现反复。这与繁重的学习负担、精神高度紧张、长期熬夜等关系密切。压力减轻会让疾病有好转，但如果患者出现了甲亢症状还是要接受治疗，常规手段有口服抗甲状腺药物、放射碘治疗以及手术。此外，饮食要注意低碘饮食，不吃海带、紫菜等。药物治疗持续时间一年半到两年，中间应注意药物逐渐减量。▲