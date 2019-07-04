湖南中医药大学第一附属医院血液肿瘤科主任医师 江劲波

在血液科门诊经常可以遇到这样的患者，他们焦急地掀开衣服，“医师麻烦你快给我看看，这么多密密麻麻的红点，是不是出血点？该怎么办？”接下来我就讲讲遇到这种情况该怎么办。

首先要判断“红点”的性质，是出血点还是红疹。一般来讲，皮肤红点多数是皮下出血，根据皮下出血的直径大小可分为淤点(<2毫米)、紫癜（3~5毫米）、淤斑(＞5毫米)、血肿（片状出血并伴有皮肤显著隆起），具有抚之不碍手、压之不褪色的特征。而红疹却是抚之碍手、压之褪色，正与皮肤出血相反。

皮肤是临床最常见的出血部位，有多种因素可以导致，主要有四类。1.血管因素。此因素占首位，其中以过敏性紫癜最为常见，出血点多见于四肢，呈对称分布，高出皮面，伴有瘙痒感。

2.血小板因素。血小板数减少或功能缺陷均可致皮肤出现针尖样出血点。血小板减少分为原发性和继发性两类，原发性血小板减少症，约占所有出血性疾病的1/3，是一种自身免疫性疾病。继发性血小板减少包括血小板生成减少（放射物质、化学药品、再生障碍性贫血、白血病、肿瘤骨转移等）和血小板破坏过多（感染、脾功能亢进、红斑狼疮等）。血小板功能缺陷性疾病有血小板增多症和血小板无力症等。

3.凝血因子因素。凝血因子缺乏导致的皮下出血，病因多为先天性遗传性疾病，如血友病。长期服用华法林等抗凝药也可引起皮下出血。

4.纤溶因素。纤溶亢进（血液凝固过程中形成的纤维蛋白被分解液化的过程，叫纤维蛋白溶解）可引起皮下片状出血，病因有肿瘤、肝病、弥散性血管内凝血纤溶亢进期等。

发现皮肤出血点，要保持镇定，不要慌张。患者除了观察皮肤出血外，还要观察是否还存在口腔血泡、咯血、便血、尿血等情况。如果存在，先卧床休息，减少活动避免发生颅脑、消化道和呼吸道大出血，拨打120电话或家人电话，由人送到医院就诊。如果没有上述合并出血症状，患者也需立即就诊，查明病因，避免不良事件发生。医师接诊患者后会根据病史、症状和体征迅速判断出血的部位、范围、性质，开具血常规、凝血功能、抗血小板抗体、自身抗体谱、骨髓穿刺等检查，明确疾病类型，然后针对病因治疗。▲