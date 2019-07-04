高血压患者更要护牙
浙江大学医学院附属第二医院口腔内科主任医师 孙伟莲 □主治医师 史丹晖
高血压本身就会增加患者患牙龈病的风险，用来治疗它的药物也会“添乱”，加倍影响牙龈健康。
20多年来，吕女士一直有刷牙出血问题，但因工作忙，一直拖着没去治疗。最近一年，她发现上腭牙龈肿得越来越厉害，已经影响吃饭了，才到我院就诊。经过问诊，发现她同时患有高血压，最近3年一直口服降压药苯磺酸左旋氨氯地平片。结合影像学检查结果，我们判断吕女士患有慢性牙周炎伴有药物性牙龈增生，这在高血压患者中十分常见。
高血压患者以中老年人居多，而我国牙龈充血肿胀的牙周病发病率和严重程度随年龄增长而升高。高血压患者需要通过长期服用降压药来控制血压，其中一类钙离子拮抗的药物会使牙龈增生。若病人的牙周炎没有及时治疗，加上降压药的作用，牙龈就可能会增生，难以清洁，牙菌斑更易堆积。牙菌斑又促使牙龈产生炎症反应，最直观的表现是牙龈出血。如果患者因为怕牙龈出血，不敢好好刷牙，将会造成牙菌斑进一步堆积，形成出血越来越严重的恶性循环。另外，高血压患者常伴有冠心病、动脉粥样硬化等疾病，可能需要长期服用抗凝药物，如华法林、阿司匹林等，也会增加牙龈出血问题。
所以，高血压患者更要护好牙，具体做法包括：
1.坚持每天早晚刷牙。晚上刷完牙要使用牙缝刷清理食物残渣，牙齿拥挤、牙缝小的应使用牙线。
2.定期进行口腔健康检查并及时处理。如果发现蛀牙、食物嵌塞等容易引起局部牙龈不适的口腔疾病，需要进行必要的治疗。若出现牙龈出血、牙龈增生等情况，不要自行购买止血牙膏处理，也不要擅自停用降压药，应尽早到医院检查治疗。
3.降压药不能停。患者一定要遵医嘱服用降压药，日常保持心情愉快，避免血压大起大落。▲
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