“溜溜球式减肥”最初由美国耶鲁大学研究员凯莉·D·布朗内尔提出，指瘦了又胖，胖了又瘦，体重就像橡皮筋连接的溜溜球一样忽上忽下。近日，美国心脏协会科学年会上公布的一项研究发现，减重反弹有损女性心脏健康，增加心脏病发作风险。

美国哥伦比亚大学瓦杰洛斯医学院助理教授布罗克·阿加瓦尔博士及其研究小组对平均年龄37岁的485名体重超标女性展开研究。参试者平均身体质量指数为26，研究人员调查了1年内参试者的体重变化情况，并利用美国心脏协会提出的七项指标（超重、胆固醇、血压、血糖、吸烟、身体活动和饮食）评估参试者的心脏病风险。结果发现，1年内体重减轻约9斤，之后反弹如初，会导致女性患心脏病风险大增。而且，体重大幅波动对从未怀孕女性的不利影响最明显。

阿加瓦尔博士表示，体重反弹次数越多，患心脏病的风险越大。与减肥相比，保持健康均衡饮食以及相对稳定的体重，更有益心脏健康。男性减肥后反弹同样有害健康，体重多次反弹的男性，中年时因心血管病死亡风险比正常人高2倍。▲ （徐 江）