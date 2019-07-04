打响青少年近视防控攻坚战 家长、学校、医院、政府各方应该做什么？

目前，近视的发病率和患病率在全球范围内呈明显上升趋势，世界卫生组织的一项研究报告显示，我国近视患者达6亿，青少年近视率居世界第一。

在我国，近视呈现低龄化趋势且发展迅速，据国家卫健委统计，2018年全国儿童青少年总体近视率53.5%，其中6岁儿童为14.4%，小学生为35.9%，初中生为71.5%，高中生为81.4%。截至目前，中国近视患者人数达6亿之多，预计到2020年，近视患者人数将接近7.04亿～7.11亿，近视已经成为严重危害中国社会公共卫生的问题之一。

近视是指眼睛调节放松的状态下，来自远处的平行光线经眼球屈光系统后聚焦在视网膜之前，导致远距离视物不清，近距离视力尚可。

在医学上，近视可分为多种类型，但青少年最常见的类型是轴性近视，即眼球屈光因素基本正常，但是眼轴变长导致平行光聚焦在视网膜前方。人出生后随着身体的发育，眼轴不断变长，一般到14岁时可达到成人水平。眼轴长度与近视程度密切相关，控制眼轴的过度增长是青少年近视防控的关键，一般来说眼轴每增加1毫米，近视度数增加约250度。

目前仍有人们对青少年视觉发育及近视防控缺乏基本常识，认为近视不断加重，无非就是配戴的镜片不断变厚，以期近视稳定之后行屈光手术治疗，对近视防控抱有侥幸心理。需要指出的是，高度近视（600度以上的近视）尤其是病理性近视，由于眼轴过度增长，导致视网膜被牵拉变性变薄，可发生视网膜脱离、黄斑出血、黄斑劈裂、脉络膜萎缩等严重并发症。据统计，高度近视眼底病变的发生率是正视眼的50倍。高度近视引起的并发症严重影响患者的生活学习工作，如果未得到及时治疗，甚至有失明的风险。

国家相继出台了《全国儿童保健工作规范》、《中国儿童发展纲要（2011～2020年）》。2018年8月30日，教育部、国家卫生健康委员会等8部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》首次明确提出近视防控目标：到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上；到2030年，实现全国儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下，国家学生体质健康标准达标优秀率达25%以上。

防控青少年近视是一场攻坚战，需要家庭、学校、医疗卫生机构、政府等各方面的共同努力。

从家庭方面，家长应当了解基本的儿童视觉发育及科学用眼护眼知识，以身作则，带动和帮助孩子养成良好用眼习惯，尽可能提供良好的居家视觉环境，定期带孩子去正规医院进行视力检查。

具体来说，要积极引导孩子进行户外活动或体育锻炼，研究发现，强光及适量运动可刺激视网膜产生更多的多巴胺，延缓眼轴增长，控制近视进展。使孩子户外活动时间保持在60分钟以上。户外活动每增加1小时，屈光度偏向远视0.17D，眼轴缩短0.06mm。

要有意识地控制孩子特别是学龄前儿童使用电子产品，非学习目的的电子产品使用单次不宜超过15分钟，每天累计不宜超过1小时，使用电子产品学习30-40分钟后，应休息远眺放松10分钟，年龄越小，连续使用电子产品的时间应越短。手机屏幕、电脑屏幕、电视等均是生活中常见的高频蓝光源，而过度的蓝光暴露可以损伤黄斑，导致视觉损伤，抑制褪黑素的水平，影响昼夜节律。

要配合学校切实减轻孩子课外学习负担。

要监督用眼行为。包括引导孩子不在走路时、吃饭时、卧床时、晃动的车厢内、光线暗弱或阳光直射等情况下看书或使用电子产品。监督并随时纠正孩子不良读写姿势，应保持"一尺、一拳、一寸"，即眼睛与书本距离应约为一尺、胸前与课桌距离应约为一拳、握笔的手指与笔尖距离应约为一寸，读写连续用眼时间不宜超过40分钟。

高强度的持续近距离用眼是近视发生、发展的危险因素，因此，学校首先应该减轻学生学业负担，提高课堂效率，减少持续近距离用眼时间，不得随意增加课时，鼓励学生在课间休息时走出教室，向远处眺望放松眼睛。

严格按照普通中小学校、中等职业学校建设标准，落实教室、宿舍、图书馆(阅览室)等采光和照明要求，使用利于视力健康的照明设备。

注意监督不良用眼行为并随时纠正孩子不良读写姿势。

学校有义务加强学校卫生与健康教育，向学生讲授保护视力的意义和方法，积极利用学校闭路电视、广播、宣传栏等形式对学生和家长开展科学用眼护眼健康教育，并且定期组织相关人员进行视力筛查，催促视力不达标的学生及时到医院就诊，并告知家长。

医疗卫生机构在近视防控中的责任，首先应提供规范的检查，合理的诊疗意见。对于青少年来讲，近视治疗的目的有两个，一是获得正常视力，不影响学习和生活；二是在矫正近视的同时尽可能控制每年的近视进展速度。目前对于近视的矫正手段有框架眼镜、角膜塑形镜、低浓度阿托品、旁中心离焦镜片等。每种方法适应症、禁忌症不同，一旦发现孩子近视，一定要及时到医院就诊，医生结合患者自身情况给出的最合理的治疗方案是控制近视的首要条件。

然后配合学校定期开展视力筛查，建立视力档案。根据《综合防控儿童青少年近视实施方案》指出，2019年起，全国将陆续开展视力筛查工作，争取0—6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90%以上。医疗卫生机构应在学校配合下，认真开展青少年视力筛查工作，并将眼部健康数据（包括屈光度、眼轴长度、屈光介质参数等）及时更新到视力健康电子档案中。并把学生的视力筛查情况，及时反馈给家长，学校，督促其加强对学生的视力健康管理。确保每个人都有属于自己的电子档案，记录每一次的视力筛查记录，以便医疗机构对其进行观察研究，并及时发现异常。

还要加强健康教育，加大科普宣传参与度。目前，我国青少年近视患病人数之多，发展之快，程度之重，早已与每个家庭的健康生活息息相关。而仍有不少家长或者机构缺乏近视防治知识、对近视危害健康严重性认识不足，针对这一现象，医院作为防控最权威的机构，应该积极宣传推广预防儿童青少年近视的视力健康科普知识，定期举办科普讲座，义诊活动，走进基层。

政府及国家层面，除了目前的防控战场用各种手段做好防控工作，还应整体布局，为未来规划。培养眼科、视光、健康教育等相关方面人材，专才专用。建立全国性视力档案库，规范随访及诊疗体系。建设并强化防控基础、机构及队伍。加大力量培养专科的各层次视光医疗及健康教育人才，增加近视防控的基础研究投入，研发药物、医疗设备等防控手段。

近视关乎民族发展大计。全社会都要行动起来，形成家长重视，学校监督，医院引导，政府支持的统一、健全、规范的防控、监控体系，使近视低龄化、进展快等问题得到有效控制，让每个孩子拥有一个光明的未来。（作者系北京大学人民医院眼科主任医师、博士生导师 王乐今）