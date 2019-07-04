宠物定期驱虫很重要！这款新药可提供12周长效保护
姚欣然
“犬只因跳蚤和蜱虫感染引发疾病的临床案例非常常见，主要归咎于主人缺少定期预防的意识。宠物主人应树立科学养宠观念、选用安全有效的驱虫方式、养成定期驱虫的良好习惯。”中国农业大学动物医学院博士生导师林德贵教授表示。
7月2日，默沙东动物保健宣布，其犬类抗寄生虫口服药物贝卫多 (氟雷拉纳咀嚼片)在中国上市，用于治疗犬体表的跳蚤和蜱感染，还可辅助治疗因跳蚤引起的过敏性皮炎。作为全球唯一一款为犬提供12周长效保护的抗跳蚤和蜱虫感染咀嚼片，该品仅需每12周给药一次，为宠物和宠物主人提供更便捷、高效的保障。
默沙东动物保健事业部总经理黄金云先生表示：氟雷拉纳于2014年1月首次在欧盟注册，并于同年4月上市。目前，氟雷拉纳已在超过85个国家注册，销售超过1亿片，目前在全球动保产品中销量排名第一。
氟雷拉纳为全身性抗寄生虫药，驱杀犬体表的跳蚤和蜱的作用可持续12周。氟雷拉纳对犬栉首蚤有驱杀作用，对成年跳蚤起效快，持续时间长，还可阻止跳蚤产卵，从而破坏跳蚤的生命周期。氟雷拉纳对蓖子硬蜱(幼蜱、若蜱和成蜱)、六角硬蜱、肩突硬蜱、全环硬蜱、网纹革蜱、变异革蜱及血红扇头蜱也有杀灭作用。
一项在美国开展和一项在西班牙开展的研究显示，12周一次的给药方式可有效提高宠物主人的用药依从性。同时，氟雷拉纳猪肝风味的咀嚼片适口性高，更易被宠物犬接受。该产品目前线上线下均有售。 (记者 姚欣然)
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