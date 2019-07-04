感觉胸口有烧心感，是哪里出问题了？
靳慧
有时，我们吃完东西受凉、空腹喝咖啡、吃了很多油炸食品等之后，胃发出的信号不是美味带来的满足感，而是一股酸水涌进喉咙，这感觉十分难受。也有时会你感觉胸口发热，甚至像是火在烧，这就是烧心症状。烧心是什么呢？是如何引起的？又该如何避免呢？
人们常说的“烧心”实际上和心脏没有关系。很多人望文生义，认为有“心”字就和心脏有关，其实“烧心”烧的并不是心，而是胃。它是指胃部或胸骨后的烧灼感，很多人分辨不清具体的位置，就笼统地称为“烧心”。大多数人在日常生活中没有把“烧心”当回事，认为就是当时难受，过去了就万事大吉了，但你知道“烧心”是一种消化道疾病的表现吗？
在人的胸部和腹部之间，有一个非常重要的肌肉，叫食管括约肌。当我们不吃东西时，它会收缩闭合，防止胃酸倒流，但偶尔它机能失常时，胃酸就会倒流到食管，刺激食管黏膜，就会有烧心感了。
那导致我们出现烧心的原因都有哪些呢？
由于烧心与进食有关，所以首先要讲的就是饮食方面。暴饮暴食，吃的又快又多，食用大量油炸、辣椒等刺激性食物，服用非甾体类药物都会使食管下段括约肌松弛或胃酸分泌增多。其次，就是睡眠问题了。大家都知道吃完饭不能立即躺下，如果刚吃完饭就睡觉，会增加胃道压力，容易使食物反流至食管，胃酸也会跟着一起反流进食道，继而就会造成食道的灼伤而产生烧心感。最后，就是由一些疾病引起的烧心。对于此类人群来说，你的烧心已经不是吃坏了东西这么简单，而是你已经生病了。临床上有多种上消化道疾病都会引起烧心，如患有胃食管反流、消化性溃疡、慢性胃炎等。
我们该如何避免或减轻烧心呢？
解决问题还需“对症下药”。
第一，注意食量和进食速度，别吃太饱、太快。俗话说，早晨要吃好，中午要吃饱，晚上要吃少。晚上不要吃太多，少吃刺激性食物，最好是吃偏碱性食物，中和一下胃酸。
第二，一旦开吃，身体的消化系统就开始工作，胃酸分泌增多。吃得越多，将吃进的食物及胃酸运送到肠道所需的时间越长。这就意味着其中一部分胃酸从胃部溢出并上翻到食管的风险增加。因此，每餐不要吃得过饱，多吃易消化的食物，避免进食过辣、过酸、过甜等刺激性食物。
第三，注意饭后运动，尽量避免饭后剧烈运动。饭后走一走，活到九十九。饭后半小时至一个小时可以走走路散散步，易于消化。在饭后一个小时至两个小时可进行慢跑、减肥操、骑自行车等中度运动；高强度运动应在饭后两小时至三小时再进行。
第四，不要空腹喝咖啡。正常情况下，食道括约肌能起到阻止胃酸反流到喉咙的作用，但是咖啡因会令该肌肉松弛，因此可能引发或加重反酸。含咖啡因的饮品或食物包括咖啡、茶、巧克力等，如果经常出现烧心的症状，应减少上述饮品或食物的摄入。
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