“保姆喂奶”引热议 请换位想想看

7月3日，石家庄日报以《金牌保姆“疑似哺乳”视频 吓坏宝妈》为题，报道了石市裕华区年轻妈妈王若涵的烦恼事。她高价雇请的保姆，在单独照看婴儿期间，让不到三个月的女娃吸吮其奶头近2分钟，王若涵因此而担心宝贝女儿的身体健康。此事经本报全媒体报道后，引起了众多读者以及网友的热议。对保姆的做法，有的强烈反对，有的表示无所谓。安宸月子养护管理机构则吸取此事的教训，对所有涉及上门服务的月嫂及育婴师进行相关培训。

家政公司对月嫂

进行相关业务培训

昨日14时许，记者就广大受众所关心的问题，再次联系了安宸月子养护管理机构。一位工作人员告诉记者，他们单位正在积极解决“保姆喂奶”的事情，并于7月2日在医院为该保姆进行了体检工作，需要5至7天才能出结果，到时候会将结果告诉孩子的父母。

该工作人员表示，事发后，他们单位非常重视，将涉及上门服务从事月嫂及育婴工作的人员紧急召回，进行相关业务培训工作，待合格之后，重新上岗。

对保姆的做法 读者观点不一

对于“保姆喂奶事件” 众多网友和读者通过留言和微信的形式发表了各自的观点，其中强烈反对的有之，表示理解和无所谓的也有不少人。

观点1：

保姆没有恶意，宝妈的反应有点儿过了

网友@老王表示：“保姆应该没有恶意，只不过经过正规培训的保姆，不应该这么做。我们这一代人，保姆这样做太正常了。”

网友@暖暖称：“保姆如果不是恶意的，只是一种爱孩子的表达方式的话，就没有必要大动肝火，产妇本来心理就容易抑郁。”

35岁的姚女士已经是两个孩子的母亲，她觉得这个保姆这样做，动机无非有两个，一是好奇心比较重，想重温一下给孩子喂奶的感觉，二是用这种办法安抚哭闹的孩子。可是当时孩子并没有哭闹，那么她的动机应该是第一个。如果她多次这样做，那么她的心理可能有问题，但仅此一次的话，其实不必太在意。或者可以反过来思考，这样做恰好证明了她是个爱孩子的人，而不是只为了干这份工作挣这份钱。这样的人，或许是真心对孩子好。

发生这样的事情，哪个妈妈都会觉得生气、别扭。尤其是孩子还这么小，这位妈妈的担心是有道理的。但是这位妈妈的反应有点过于激烈了。六个月以内的孩子，并没有大家想象得那么脆弱，孩子的抵抗力是跟大人相当的。而保姆应该有健康证，观察几天后如果没什么异常，就证明孩子没有染病。

而这位妈妈不仅因为这件事气得影响到自己的奶水和身体，还给这么小的孩子做各种检查，是得不偿失的。建议咨询一下医生，看这种情况有多大风险导致孩子染病，有可能会染上什么病，再有针对性地检查。

这位妈妈的反应，更多是心理上的，就是觉得自己的母爱受到了侵犯。这种想法值得理解和同情，但我觉得她应该理智些。如果她总是走不出这件事的阴影，就会影响自己的身体和情绪，进而影响奶水，还会直接影响对宝宝的照顾和陪伴。不管怎样，宝宝的健康成长才是第一位的。

观点2：

保姆的做法有点出格儿了，需心理换位

网友@大史表示：“育婴机构工作人员应该积极回应宝爸宝妈的诉求，设身处地考虑一下宝妈的感受。”

网友@吴旻曦称：“作为一个新手妈妈，感觉真没办法接受，所谓金牌育儿嫂，质量真的令人堪忧，喜欢的表达方式最多是亲吻，何必要吸吮乳头？”

市民杜女士的女儿今年6岁了。“保姆喂奶”这件事情，让她想起了电视剧《父母爱情》中的剧情：安杰一共生了五个孩子，每个孩子几乎都是德华（小姑子）带大的。

有一次，国庆在他姑姑德华面前一直哭，孩子饿了，可是当妈的却一直没回来，德华实在是哄不住孩子了，便让他吃自己的奶暂时缓解一下。正在这时，安杰两口子回来了，看到这情景都惊呆了，安杰觉得德华简直就是不可理喻！

“当时看剧的时候，我也觉得德华把自己当‘安抚奶嘴’了。”杜女士称，从当母亲的角度来说，特别不能理解，每个母亲都希望婴儿入口的东西都是干净卫生安全且放心的。况且当时监控显示小朋友也没有任何哭闹的表现，保姆的行为实在是说不通。也可能保姆真的就是特别爱这个小宝宝，也许就是因为太爱，所以不知道怎么表达自己的感情，才做出这种“出格”的行为。

刘女士儿子已经上高中了，在她看来，保姆让婴儿吸吮自己的乳头，这个现象比较复杂。从孩子母亲的角度来看，很难接受这种现象。因为首先会担心保姆的身体健康问题，是不是有身体疾病，会不会传染给孩子；其次，是保姆的心理健康，这种行为超出了一个保姆的行为规范，保姆并不是乳母，也没有奶水，却让婴儿吸吮自己的乳头，从心理学上看的话，这个保姆也许曾经有过心理的缺陷或者创伤。无论从哪个角度看，更换保姆是第一位的。

从保姆角度来看，这种行为也可能是一种原始的母性呈现。因为在过去的农村，带孩子的女人们在一起，有互相喂奶的现象，大家并不会觉得这是件值得计较的事。不过，现在都讲科学喂养科学带娃，不是过去农村那种随意带娃的年代了，所以，这个保姆的行为不规范，必须换。

从视频看保姆或无主观恶意

但“喂奶”做法欠妥

国家二级心理咨询师、河北医科大学教授、网络心理咨询师何义芳在看了相关视频后表示，这个视频只截取了保姆让孩子吸吮奶头的片段图像，又没有声音，那在此之前孩子是否在哭闹？无从知晓。假如这个孩子曾趴在保姆肩上哭闹，在她哄不住的时候，才不得不去让孩子吸吮其奶头，那么从心理学的角度来看，这个保姆从主观上没有虐待孩子的意图。

0至1岁的孩子，正是口欲期的时候，孩子需要获得安全感。在此期间，作为妈妈或抚养人理应精心陪伴，比如轻轻拍背、说话、摸耳朵等。在孩子安全感确立的关键时期，看护人如能够无微不至地抱着她、哄着她、拍着她，给她爱，给她关心，这对孩子安全感的确立是极为重要的。

仅从短短几分钟视频难以全面看出保姆的心理状况，“喂奶”事件是否还有其他原因，还需了解。

宝宝的妈妈可能最担心的就是孩子的健康问题，保姆是否给孩子吃了不干净的东西。从医学角度来说，父母有这样的担心在情理之中。这就要求保姆，一定要知道自己的职责所在，爱孩子要得法。特别是去做职责范围以外的事情，比如让孩子吸吮自己的奶头、让孩子吃东西、带孩子出去玩等，都要事先征得孩子父母的同意。（记者 李梓 柳安臣）