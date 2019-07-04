高蛋白饮食就是多吃肉？专家提醒这5大误区要注意！

高蛋白饮食有利于新陈代谢和肌肉发育，同时对头发、骨骼和皮肤都有好处。但是这种饮食方式并不是多吃肉那么简单，让我们跟随美国时尚杂志《cosmopolitan》一起了解高蛋白饮食需要注意的5大误区。

误认为肉是蛋白质的唯一来源

许多人错误地认为蛋白质食物就是肉。但其实，四季豆、谷物、小扁豆等也富含蛋白质，而且可以补充其他人体必需的营养物质。

误选择对健康有害的蛋白质来源

三文鱼、鸡肉、牛肉等食物富含蛋白质，营养丰富。但不是所有含有蛋白质的食物都有利于健康，一些含有添加剂和防腐剂的加工肉类就弊大于利。研究表明，大量食用加工肉类会增加多种疾病的患病风险。

忽视其它人体必需营养物质

高蛋白质饮食的关键是蛋白质，但其它对健康至关重要的营养物质也不应被忽视。比如水果、蔬菜和谷物等富含抗氧化成分、维生素、矿物质和纤维的碳水化合物。 蛋白质摄入量过高 如果蛋白质摄入量高于身体所需量，多余的蛋白质就会转化为脂肪储存在体内，导致体重上升，同时还会增加肾脏工作负担，甚至对肾功能造成破坏。

喝水太少

蛋白质会在体内被分解为含氮的氨基酸，当体内氮含量过高时，身体会将氮和水一起排出。为了避免脱水，在进行高蛋白饮食，特别是同时配合运动时，一定要记得多喝水。(实习编译：沈梦瑶 审稿：王战涛)