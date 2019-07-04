中医前辈是年轻学子成长的引路人，中医后辈有幸站在“巨人”的肩膀上，才得以少走很多弯路。缅怀杨甲三等老先生们，就是为了更好学习他们留给后辈的宝贵精神财富，从中汲取力量，指引我们继续前行。

说到中医，很多人首先会想到一个词——博大精深，所以学中医注定不是一场轻松的旅程。怀揣着对中医的憧憬，一批批中医学子迈入中医门，在求医这条曲折的道路上前行。这期间有困惑也有疑问，老一辈大师于中医界的意义何在，该怎样向他们致敬？

作为一名毕业于北京中医药大学的学生，现任校党委书记谷晓红曾在课堂上聆听过很多老先生的教诲。在她看来，最好的致敬首先要学习大师们的医德医风。每位中医学子都曾诵读过《大医精诚》，“不得问其贵贱贫富，长幼妍媸，怨亲善友，华夷愚智，普同一等，皆如至亲之”，始终保持“医者仁心”，永远把病人放在第一位，以救死扶伤的精神去面对所有病人，尽最大努力去解除他们的病痛。

其次，要学习大师们的治学态度。如杨甲三先生一生从未停止过学习，即便年事已高，还常常教育学生、弟子要勤奋不懈，不断学习。他曾对学生说：“你们要脑勤、手勤，多进图书馆，多做阅读摘要，不仅要收集古代资料，也要注意现代医学相关的资料和研究动态。”医学是有关人体的科学，来不得半点随意和偏差。在临床和学术中，每一个小问题都不容有半点儿马虎，对每个穴位、每个处方都要精益求精，不能有分毫偏差。

第三，要学大师们的创新精神。创新是推动中医药发展的源动力，中医曾靠“一把草三根指头”走天下，如今随着生活方式以及疾病谱的变化，疾病特征也发生了改变，必须学习大师“创新不离宗”的精神，才能更好地传承中医、发展中医，推动中医不断进步、立于不败之地。

疗效是中医赖以生存的根本，如果没有疗效，其存在也就失去了应有的价值。向大师致敬，学习他们的医德医风、治学态度、创新精神，最终都要落实到学习他们的精湛医术。通过反复琢磨，学深悟透，积累经验，提升自己的临床诊疗水平，用疗效赢得患者的信任，从而更好地推动中医药事业的发展。