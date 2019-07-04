为什么有时不能把手术做得太完美？
解放军总医院第七医学中心普通外科副主任医师 崔伟
什么是损伤控制外科手术？
“损伤控制”一词出自美国海军，原指使受损的船只能安全到达目的地的临时性措施，这些措施有别于正规的修理。
将此观念应用于外科便有了“损伤控制外科”的概念，其首要任务是保存生命、维护功能，而不是做一台完美的手术。
对于一名严重创伤的患者，如果没有损伤控制外科的理念，按照常规手术去抢救，结果往往是：手术成功了，但患者死亡了。
损伤控制指标
严重腹部创伤的患者在复苏、手术过程中，如出现酸中毒、低体温和凝血障碍这"死亡三联症”时，死亡率极高。此外，严重的创伤，虽然给患者带来了“一次打击”，但往往并不是单纯由于“一次打击”而导致死亡，常规手术或不必要的开放手术常引起创伤的“叠加效应”或“二次打击”而导致病情恶化。
临床工作中，大多数创伤病员可按常规手术方式处理，并不须采取损伤控制外科理念。只有少数患者生理功能临近或己达极限，虽然技术上能达到Ⅰ期修复和重建（根治性手术），但生理功能临近耗竭，行大而复杂的外科手术则超过患者生理功能极限，会导致患者死亡。
此时，外科医师首先要做的是挽救生命，手术力求简单、有效，而不是做一台完美的手术，待患者病情稳定后，再进行确定性手术。
著名的普通外科专家黎介寿曾经说过，外科医生施行手术时，力求首次手术获得成功是一追求的目标，但是在病变、患者情况、技术条件、后续治疗等客观条件不具备时，术者应实事求是地以患者利益为重，谨慎地选择损伤控制性手术，为后续治疗创造良好的条件。
损伤控制具体可分为三个阶段
救命手术
包括控制出血、控制污染、避免进一步损伤和快速关腹，突出强调有效、快速和简单。
重症监护室复苏
包括复温、纠正凝血功能障碍、呼吸机通气支持、纠正酸中毒及全面体检避免漏诊。
计划性再手术
包括取出填塞物、全面探查、解剖重建等。
目前，损伤控制性外科已在我国得到了广泛应用，取得了良好效果。但如何正确的把握适应症和计划性再手术的时机仍是摆在外科医生面前的难题。只有正确判断患者状态，及时掌握病情变化，严格把握适应证和计划性再手术的时机，才能保证损伤控制性外科手术的成功。
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