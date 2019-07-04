这些办法很养心
贡丽娅
中医常讲：“春养肝，夏养心，秋养肺，冬养肾”“心通于夏气”。一年之中，心与夏的关系最大。夏季温度高，湿度大，热扰心神，使人心烦易怒，坐卧不安。而此时，人体代谢加快，血液循环加快，相应心脏的负担也会加重。心脑血管病患者很容易诱发心肌缺血，导致心肌梗死、心绞痛等冠心病的复发和加重。那么，夏季如何养生呢？推荐养心秘籍：一觉、二瓜、三汤、四穴。
中午睡个“养心觉”
午时是指11时～13时，这个时候心经当令，是养心的关键时刻，最好的做法是小睡片刻。中医认为，心为五脏六腑之主宰。午睡不但有利于补足睡眠，而且能够改善冠脉血供，增强体力，消除疲劳。研究显示，午睡还可大大减少冠心病、心绞痛及心肌梗死的发病机会。即使睡不着，闭目养神对身心也是很有好处的。不过，午睡时间不宜过长，一般0.5~1小时为佳。
多吃两种“养心瓜”
冬瓜 冬瓜含水量高达96%；钾元素含量也相当高，每100克含钾量为130毫克，属典型的高钾低钠型蔬菜。冬瓜不仅能补水，也能补钾，补充钾元素可以将体内多余的钠排出，可以保护心脏的功能。
苦瓜 夏季适当吃一些苦瓜，能祛暑热、增加食欲。每100克苦瓜中维生素C的含量为56毫克，是丝瓜和南瓜的10倍，而且也是高钾蔬菜。
会喝三种“养心汤”
夏季炎热，人体的钾元素及其他微量元素随汗液流失，所以很多人常借助喝茶消暑、补钾。除了茶水，还可调配一些简单的中药茶，既能清热解暑，还可养心安神。
菊麦养生茶
方法：10朵雪菊，10粒麦冬，20克炒麦芽，每天用开水冲沏这三味中药，代茶饮用即可。
该茶药性平和，适宜夏天心火旺者。
三叶茶
方法：取荷叶、竹叶、薄荷叶各3克~5克，或者任选其中一种（荷叶、竹叶用5克~10克，薄荷叶5克）泡茶喝。
该茶味微苦，有清心火、养心和消暑的作用，特别适合夏天养心清暑。
藕粉羹
方法：藕粉加适量清水调成糊，用沸水冲成糊粥状后，加入少许白糖调味。
藕粉有清热凉血、健脾开胃的作用。喝点藕粉羹可消暑、祛心火，特别适合夏季睡眠不佳者。
常按四种“养心穴”
内关穴
取穴：伸开上臂，在前臂前区，从腕横纹同上量3横指，两条索状筋之间，即是内关穴。
操作：用手指指腹垂直按压、拿捏内关穴，有宁心安神、和胃降逆、理气镇痛的功效。按摩时用左手拇指指尖按压右内关穴，按揉10分钟～15分钟，每日2次～3次；再用右手以相同的方法按压左侧的内关穴，反复按揉即可。
少府穴
取穴：少府穴是心脏排毒要穴。少府穴位置在手掌心，第4、5掌骨之间，握拳时小指与无名指指端之间。
操作：按压此穴可稍用些力，左右手交替，可有效为心脏排毒。
伏兔穴
取穴：正坐屈膝成90°，医者以手腕掌第一横纹抵患者膝髌上缘中点，手指并拢压在大腿上，当中指到达处是穴。
操作：用手指指腹垂直按压、拿捏穴位。
天泉穴
取穴：位于掌心向上，握拳，屈臂时在大臂上会有凸起的肌肉，肌肉上两寸的位置即是穴。
操作：经常感觉胸闷气短，诊断心脏供血不足的人可在晚上7点~9点，在天泉穴按摩或刮痧，能缓解症状。
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