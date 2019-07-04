自来水像“淘米水”，咋回事
上海读者孟女士问：每次打开家里的水龙头，水刚进入杯子时像淘米水一样白，过一会儿白色才慢慢褪去。这是怎么回事？这样的水还能喝吗？
科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋答：这种现象是正常的，是由于管道内进入空气导致的。自来水从水厂出来到达千家万户前需要经过漫长的管道，在这个过程中很可能有一些空气混入水中。打开水龙头时，由于水速比较快，也会混入一些气体，这使得早上刚接的水里有大量气体，在光的折射下看上去就像白色的淘米水。这样的水不会有什么问题，放一段时间气泡没了，水就会变清澈，可以放心饮用。
自来水厂在把水送到各家各户前都会对水进行处理。比如过滤和消毒，消毒是最关键的步骤，因为自然界中的水通常含有多种细菌，如果不进行灭菌处理，就成了“细菌培养液”。而且，就算把水烧开了灭菌，有些细菌如果已经产生了毒素，加热也“无力回天”。所以，所有的自来水出厂前都要经过严格的杀菌处理。我国国家标准《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2006）对100多项水质指标都有规定，涵盖了饮用水中各种可能影响健康的因素。理论上讲，我们家里用的自来水都是正规厂家提供的，都是符合标准的。不可否认，使用自来水时可能短时间出现一些异常现象。比如发黄发浑，发黄可能存在供水管网老化生锈问题，这种情况在早晨比较突出，但打开水龙头放一会儿水就好，如果不放心，也可以用净水器；发浑主要是因城市供水管道实发性爆管，抢修过程中带入了泥沙，当恢复通水时可能造成局部、短时的浑水现象，很快就会恢复正常。
最后，提醒大家，发现自来水长时间浑浊或味道异常，可通知自来水公司和卫生防疫站进行处理。
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