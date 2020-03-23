自来水沉淀一夜 喝着更放心吗？

早上的自来水颜色泛白，是加了漂白粉？自来水加了氯，多沉淀一段时间使用更好？家中净水器已经使用3年，还有净化效果吗？.....这些疑问，不少市民在生活中都曾遇到过，但真相也许不像大家想象的那般。昨日，“世界水日”来临之际，记者来到重庆市自来水公司沙坪坝水厂采访制水工人，给大家答疑解惑。

沙坪坝水厂比很多市民的年龄更大，它由始建于1945年的汉渝路水厂和始建于1958年的高家花园水厂两个独立供水系统组成，是综合设计日供水能力达25万立方米的中型自来水生产企业，出厂水水质综合合格率达100%，供水指标优于国家颁布的《生活饮用水卫生标准》。

沙坪坝水厂的取水口，位于高家花园大桥往上游方向200米处的江心底部，水厂在江底安装了两根直径为1.2米的取水管道，采用重力自留方式进行取水，再经由泵压输送到水厂处理。

众所周知，从江河抽取的原水不能直接饮用。其不仅浑浊，还带有泥沙、漂浮物等，自来水厂做的工作，就是把这些江水变成干净、清澈可以饮用的自来水。

在原水进入水厂后，需要经过配水、预氯、预沉、投药、V型滤池过滤等相关工艺，再进入自来水厂清水池，加氯消毒，才能成为合格的自来水。

为了更好地监测水质，在自来水厂还设有生态鱼观测点。这可不是自来水员工的闲情逸致，而是在水经过第一次沉淀后，依靠这些鱼来辅助检测水质是否合格。如果鱼出现了健康问题，那么自来水厂就要追根溯源，找寻水质的问题。

国家城市供水水质监测网重庆监测站的工作人员介绍，氯消毒是目前世界各国采用较多、使用时间最长、经验最为丰富的一种自来水消毒方式，效率高、效果好。为保证供水管网中的自来水仍有杀灭和抑制病原微生物的作用，水中还要留有一定的游离性余氯。所以，国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定：自来水厂出厂水余氯标准为0.3～4毫克/升。目前沙坪坝水厂出厂水余氯控制在0.7毫克/升左右，高于国家最低标准。同时为确保出厂水水质，沙坪坝自来水厂对原水、出厂水均设置了浊度仪、余氯仪、PH仪等在线监测仪表，24小时对水质进行实时监控。同时还会定期对自来水的各项指标进行分析，确保市民的用水安全。

这些用水“常识” 都是错的

水是生命之源，也是老百姓时常会涉及的话题。针对市民关心的自来水相关问题，沙坪坝自来水厂制水工满龙向大家进行科普。

问题1：早上的自来水颜色泛白，是加了漂白粉？

满龙：重庆市自来水公司早在多年前就不往自来水中加入漂白粉了，肉眼可见的白色，其实是自来水夹杂有空气所致。

问题2：因为自来水加了氯，多沉淀一段时间使用更好？

满龙：到了供水末端，市民接入的自来水中氯含量其实已经很少。一些市民喜欢当天晚上将自来水沉淀一夜，第二天再使用。但这样做可能导致二次污染，建议市民使用自来水时不需要沉淀，可直接使用。

问题3：我家买的几千元的净水器，用了3年，净化后的自来水喝起来更安心。

满龙：重庆市自来水公司的出厂水高于国家标准，不用净水器，也是可以安全使用。举个例子来说，绝大多数自来水厂的员工家中都没有使用净水器。需要提醒的是，净水器滤芯需要定期更换，通常厂家会提示一个更换时间，建议市民早于该时间更换。使用3年的滤芯会沉积大量的细菌，这样的“净化”反而是一种污染。（记者文翰）