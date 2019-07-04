夏季来临，凉拌海蜇皮在餐桌上的出镜率越来越高。经常有人问，海蜇皮应不应该焯水？其实，海蜇皮不焯水也能吃，但焯烫一下更好吃。

海蜇皮是新鲜的海蜇经过食盐和明矾腌渍、重压后排除大部分水分后形成的，质地柔软，弹性较强。超市买的即食海蜇皮属于已经加工处理过的半成品，直接撕开调料包拌匀就能吃，不用焯烫。生的活海蜇皮经过长时间用水浸泡、去沙、去膜之后切丝凉拌也能吃，但口感不够脆嫩，而且容易有腥味。经过适宜温度焯烫后切丝凉拌，海蜇皮口感会脆嫩软滑。但海蜇皮不能放在锅中焯烫，否则滚烫的沸水会让海蜇皮瞬间萎缩超过80%。正确的做法是，把清洗干净的海蜇皮切成不低于10厘米、差不多1厘米粗的长条，然后放在漏勺中，短时间沉到热水中浸泡，最多两三次就行了，每次0.5秒左右。如果在锅中浸烫的时间过长，海蜇皮就会烫过火，不仅口感差而且严重萎缩。

烫好的海蜇皮马上用冷水或冰水浸泡，沥干后就可以凉拌了，一般情况下最适合加米醋或熏醋，也可以用辣椒油、芝麻、然后放黄瓜丝或莴笋丝都可以，但不要用盐，也不建议用生抽，以免导致钠摄入超标。▲