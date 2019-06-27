下海游泳遇到海蜇怎么办
河北医科大学第二医院皮肤科主任 李艳玲
炎炎夏日，在下海游泳时，千万不要忘了身边还有危险——被海蜇蜇伤。那么，如何才能玩得开心，远离危险呢？
海蜇是数百种水母的统称，活跃期是每年6月份～10月份。海蜇大小不等，小的比指甲还小，大的直径可达1米以上，像伞一样浮在海面上。海蜇有8个须状触手，上面有许多刺胞，胞内有刺丝和毒液。当海蜇接触到人体的皮肤时，它会将毒液注入人体。由于毒液中含多种致敏成分，所以会引发过敏。通常，被海蜇蜇伤者的症状局限于皮肤，表现为闪电样针刺感、瘙痒、麻痛或烧灼感，皮肤出现点状、线状、条索状的红斑、丘疹，或风团样损害。严重者甚至起水疱、瘀斑。一般3天左右，皮疹开始消退，1周～2周痊愈。不过，高过敏体质患者可在被海蜇蜇伤的数小时内出现严重症状，如呼吸困难、肺水肿和休克，甚至死亡。
一旦被海蜇蜇伤，要立即用毛巾等物品刮除粘在皮肤上的刺胞。可以用海水冲洗，要注意不能使用淡水。因为渗透压骤降，反而会促使毒液释放进入人体。应尽快到救助站处理。救助者须戴手套，避免也被蜇伤。局部可以应用碱性溶液湿敷，像1%氨水、10%碳酸氢钠溶液、明矾水等，外用糖皮质激素乳膏。被海蜇蜇伤，大多症状较轻，及时处理并留院观察，可明显缓解。
凡具有下列情况之一者，建议留院密切观察：1.过敏体质2.皮肤受损面积广泛，局部过敏反应重。3.发热。4.胸闷、气短。5.血压下降。6.心律失常。7.恶心、呕吐。8.精神差、烦躁不安或有其他并发症。因为这些患者随时可能转为重症病例。如果出现面色苍白、呼吸困难、手足发凉和血压下降等休克症状，要立即抗休克治疗。
因为海蜇蜇伤没有特效药，所以预防就显得格外重要。以下几个预防策略供大家参考：第一，特殊体质者不要下海游泳。第二，下水前提前了解公共浴场医疗救助站的位置，做到有备无患。第三，最大限度地减少与海蜇的接触：不到海蜇密集区域游泳；可穿防蜇伤泳衣；避免接触海蜇，包括已经死亡的海蜇。第四，雨后不要下水。这是因为暴雨可将海蜇的刺胞冲刷至海水中，也可导致蜇伤。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn