下海游泳遇到海蜇怎么办

河北医科大学第二医院皮肤科主任 李艳玲

炎炎夏日，在下海游泳时，千万不要忘了身边还有危险——被海蜇蜇伤。那么，如何才能玩得开心，远离危险呢？

海蜇是数百种水母的统称，活跃期是每年6月份～10月份。海蜇大小不等，小的比指甲还小，大的直径可达1米以上，像伞一样浮在海面上。海蜇有8个须状触手，上面有许多刺胞，胞内有刺丝和毒液。当海蜇接触到人体的皮肤时，它会将毒液注入人体。由于毒液中含多种致敏成分，所以会引发过敏。通常，被海蜇蜇伤者的症状局限于皮肤，表现为闪电样针刺感、瘙痒、麻痛或烧灼感，皮肤出现点状、线状、条索状的红斑、丘疹，或风团样损害。严重者甚至起水疱、瘀斑。一般3天左右，皮疹开始消退，1周～2周痊愈。不过，高过敏体质患者可在被海蜇蜇伤的数小时内出现严重症状，如呼吸困难、肺水肿和休克，甚至死亡。

一旦被海蜇蜇伤，要立即用毛巾等物品刮除粘在皮肤上的刺胞。可以用海水冲洗，要注意不能使用淡水。因为渗透压骤降，反而会促使毒液释放进入人体。应尽快到救助站处理。救助者须戴手套，避免也被蜇伤。局部可以应用碱性溶液湿敷，像1%氨水、10%碳酸氢钠溶液、明矾水等，外用糖皮质激素乳膏。被海蜇蜇伤，大多症状较轻，及时处理并留院观察，可明显缓解。

凡具有下列情况之一者，建议留院密切观察：1.过敏体质2.皮肤受损面积广泛，局部过敏反应重。3.发热。4.胸闷、气短。5.血压下降。6.心律失常。7.恶心、呕吐。8.精神差、烦躁不安或有其他并发症。因为这些患者随时可能转为重症病例。如果出现面色苍白、呼吸困难、手足发凉和血压下降等休克症状，要立即抗休克治疗。

因为海蜇蜇伤没有特效药，所以预防就显得格外重要。以下几个预防策略供大家参考：第一，特殊体质者不要下海游泳。第二，下水前提前了解公共浴场医疗救助站的位置，做到有备无患。第三，最大限度地减少与海蜇的接触：不到海蜇密集区域游泳；可穿防蜇伤泳衣；避免接触海蜇，包括已经死亡的海蜇。第四，雨后不要下水。这是因为暴雨可将海蜇的刺胞冲刷至海水中，也可导致蜇伤。