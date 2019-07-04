国家卫健委派专家组指导开原龙卷风灾害伤员救治 大部分伤员已出院
人民网北京7月4日电（记者 杨迪）7月3日17时15分许，辽宁省铁岭市开原市发生一起龙卷风灾害，初步统计已造成6人死亡，190余人受伤。记者从国家卫健委卫生应急办公室获悉，国家卫健委当晚已派出国家医疗卫生应急专家组赶赴当地，加强救治力量。截至目前，医疗机构累计收治190余名伤员。其中，63人分别收治在6家医院，得到积极有效救治；其余伤员伤情轻微，经医疗处置后已离院。
记者了解到，赴开原市的国家专家组由中国医科大学附属第一医院和附属口腔医院的重症医学、骨科、神经外科、颌面外科和心理专业等9名专家组成。
灾害发生后，当地卫生健康部门也立即启动了卫生应急响应，组织开展现场救治和伤员转运收治工作。辽宁省卫生健康委负责同志带领省级医疗专家组，迅速抵达现场，协调指导伤员救治工作。
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