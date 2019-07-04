治疗脑血管病，有了人工智能医生

电脑和人脑，谁更了解疾病？

“天泽”脑血管病诊疗辅助决策系统日前发布，这是一套贯穿诊断、治疗、预后全过程的辅助决策系统，标志着脑血管病人工智能医生来了。该系统由首都医科大学附属北京天坛医院、国家神经系统疾病临床医学研究中心、国家神经系统疾病质量控制中心、中国卒中学会、神经疾病人工智能研究中心联合发布。

脑卒中是一种常见的疾病，首次脑卒中后1年的复发率高达17.1%。越是偏远落后地区，复发率越高。治疗脑卒中，不少基层医生有点发怵。在临床上，医生如果能够随时搜索检索，看病诊断拍板定病，自然就会底气十足。

一位普通医生如果每天看10张片子，一年阅片量3000张左右。人工智能医生只用1周时间，阅片量相当于医生10年的工作量。医生记忆的影像资料很少，人工智能医生集合海量的病例数据，整合顶级专家的经验积累，相当于一位高级医生再加上一座图书馆在给病人做诊断。

与其他辅助决策支持系统相比，“天泽”脑血管病诊疗辅助决策系统包括“诊”“疗”“辅助决策”三层含义。从入院开始，脑卒中患者的影像就开始传输到“天泽”系统，运用大数据与人工智能技术，“天泽”自主分析出卒中类型为出血性还是缺血性、发病部位、发病机制、发病病因等，并结合患者的病史、家族史、并发症等信息，给出临床治疗辅助决策方案。同时能够为临床医生提供欧美指南、中国指南、最新科研文献和成果作为参考，并在预后继续发挥辅助决策作用。

患者从入院到出院，医生均可参考诊疗规范指南和患者数据实时更新，科学、合理地做出临床决策。“‘辅助’的意义很重要，全过程的辅助决策将更加有利于临床工作。”北京天坛医院、国家神经系统疾病临床医学研究中心神经影像研究中心荆京博士表示。

神经疾病人工智能研究中心技术负责人吴振洲表示，目前美国、韩国及欧洲都在布局AI辅助治疗产品，但在我国，AI辅助治疗尚处于起步阶段。

北京天坛医院副院长、国家神经系统疾病临床医学研究中心副主任王拥军表示，“天泽”系统能有效推进分级诊疗制度与优质医疗资源的下沉，助力健康中国建设，从而为基层百姓带来更多健康福祉。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 13 版）