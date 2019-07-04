

人物小传

第三届国医大师张磊，已是91岁高龄，仍然坚持每周出诊三次。他注重治疗病人的心病，善解患者心结，形成了独具特色的“无药处方”。

行医70多年，张磊崇尚“致中和平”，以仁爱为本，一生以治病救人为怀，从不计较个人得失，诊治病人也不分贫富，永远一视同仁。

张磊知道“承古拓新”的重要性，非常重视中医带徒的作用。1964年以来，他培养出了数以万计的优秀人才，获得一片桃李芬芳。

“中医治病在辨证，辨证治疗是中医的最大特色，证辨得越细越好。”近日，在一次研讨会上，河南中医药大学第三附属医院名医、第三届国医大师张磊结合具体病例、广征博引，将自己多年来的临床经验和体会倾囊相授。来自全国各地的学生赶到现场，就为聆听张磊传道授业解惑。

尽管已是91岁高龄，张磊现在仍然坚持每周一、三、五上午到医院坐诊，风雨无阻。这个习惯他已经保持了30多年。张磊说：“证是复杂多变的，不辨不明，心中无数，无从下手，即使治疗，也是稀里糊涂，难以取得理想的效果。要把证辨好，除细心外，起码必须具备理要明、多临床、不能忘记中医思维等条件，没有高深功夫是难以做得好的。”

理验俱丰

炼就医者慧心、慧眼

两张木桌拼一起，6名学生包围坐。这是张磊问诊的画面，也是河南中医药大学第三附属医院里的一道风景。

一名十二指肠癌晚期患者的家属近日找到张磊，想通过中医方法延长亲人生命。来之前，患者癌细胞已经广泛转移，还伴随心衰等症状，心慌气短，非常虚弱，很多医生诊后都不愿收治。

虽不属于自己科室，张磊还是果断接下这位病人。“中医治癌有效果，不是把癌细胞都杀死，而是提高机体免疫力，以正胜邪，实现人与病和平共处，做到留人治病。”按照这一思路，张磊建议患者服用参附汤等调理。一周后，患者身体机能有所恢复，又开始积极配合治疗。

张磊认为，很多病是复杂的，经常既有寒证又有热证，甚至寒热虚实相互夹杂。作为医生一定要有精湛的医术，否则遇到“大证、重证、难证、危证”而不能精准治疗，会愧疚终生。

在张磊看来，提高医术要在两个方面“下苦功”。一是多读书，读书才能明理，明理才能应变。二是多实践，实践是检验真理的唯一标准，没有足够的实践就只能“理论一大套，看病汗直冒”。医生只有“理、验俱丰”，才能达到“慧心、慧眼”。

11岁起将《三字经》《百家姓》等从头到尾、一字不漏背诵，现在看病之余依然经常读书看报，勤学不辍的习惯张磊保持了一生。实践则更多，“一天几十个病人，一个月一大本病历，反反复复实践，才能‘眼在局外，心在兆前’。”张磊说。

慧眼、慧心，治病、救人。曾经有名患者数月高烧不退，生命垂危，张磊治疗后发现是“生闷气所致”，出言劝导，解开患者心结，怪病不日而愈。

无药处方

体现医术精湛、心术端正

几年前，一名女退休干部抑郁成疾，苦恼不已，家人也很担忧。得知病人曾喜欢书画，张磊诊断后在处方上附诗一首：“雪里梅花雪后松，冷香高洁耐寒冬。一支画笔重挥洒，何计歪斜与淡浓。”嘱她揣诗于身边，郁闷时拿出看看。女退休干部照办，不久就重操画笔，投入到国画创作中，情绪逐日开朗，精神振奋。

这就是张磊独具特色的“无药处方”，也是他医术与医德融会贯通后形成的妙方。

“医德是一个医生不可缺少的内容。德是道德、品德，医者没有德哪有仁？只有仁心才能济世。”张磊告诉记者，所谓“大医精诚”，医德是其重要内容，医家所说的“欲精医术，先端心术”，讲的就是医德的重要性。

言行一致，表里如一。行医70多年，张磊主张“致中和平”，行医以仁爱为本，一生以治病救人为怀，从不计较个人得失，对待病人也不分贫富，永远一视同仁。

几天前，一名重症病人药方里需要西洋参，病人买不起，张磊就将徒弟从海外寄来的礼物无偿送给病人。家人心疼，他却一笑置之。

“方精、药少、量小、疗效好”，患者们爱找张磊，张磊也尽心治病救人。除了用精湛医术医病，张磊还善用诗词唱酬等“无药处方”医心，以高尚的医德，终身践行“大医精诚”精神，蜚声杏林。

张磊对医术医德深有感触，曾作诗一首：医术医风如两翼，岂能缺失奋高飞；抬头渴饮江河水，放眼长空悟妙机。

承古拓新

为中医育人添薪、不遗余力

“中医是通过口传心授、耳濡目染、薪火相传、并存发展的方式繁荣壮大的。”张磊告诉记者，他当过徒弟，也带过徒弟，知道“承古拓新”的重要性，所以非常重视中医带徒的作用。

1964年从河南中医学院毕业后留校任教至今，张磊曾为18届中医药本科生授课，培养了数以万计的优秀人才；任河南省卫生厅副厅长期间，张磊推动各县建立中医院，引进了大批优秀中医药人才；1997年他被选为“全国第二批名老中医药指导老师”，更获得一片桃李芬芳。

河南中医学院第三附属医院消化科主任孙玉信是张磊的一名学生。“当时已经工作多年，医术进入瓶颈期。有的病反复治，一直治不好，非常苦恼。”孙玉信说，三年跟随学习期间，老师全心全意言传身教，自己得以积累大量优质病历，更掌握了老师创立的临床“八法”精要，医术因此突飞猛进。如今，孙玉信已获得首届河南省名中医、全国第二批优秀中医临床人才、国家“十二五”重点专科肝病科带头人等多项荣誉。

“‘八法’具有鲜明的临证特色。如轻清法的谷青汤，治疗风热上扰的头疼、鼻炎，疗效迅速；涤浊法虽然不是专门治疗肿瘤疾病的，但从上中下三焦分别论治，临床效果非常好。”孙玉信感慨，张老师既德高望重，又“道”高望重，自己将终身向老师学习，磨炼医术仁心，力争成为一名像老师一样的“精诚大医”。

近几年，在张磊等几名河南中医教授的建议下，河南中医学院成功设立“仲景实验班”。张磊不顾年高，亲自临床带教培养传统中医人才，开班以来已培养600余人。“我要为病人服务到100岁，我要让中医事业越来越兴旺。”说起未来，张老声如洪钟。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 13 版）