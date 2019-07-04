北京医疗和养老机构将共享老人健康数据

养老

昨天下午，市政协开展“促进我市社区居家养老服务工作重点提案办理视察及协商座谈会”，部分市政协委员视察了朝阳区潘家园第二社区卫生服务中心以及双井恭和苑养老照料中心，随后就25件市政协领导督办提案开展协商座谈。市民政局在汇报提案办理情况时指出，依托“北京健康信息互联互通与大数据应用行动计划”，未来将逐步实现老年健康数据由老年人授权，依托全市大数据平台，在全市医疗卫生机构、养老服务机构实现互联互通。

社区卫生服务中心

与养老驿站医养结合

当天下午，市政协委员们来到朝阳区潘家园第二社区卫生服务中心视察。在这里，已经有2184名老年人与家庭医生签约。同时，这个中心还自行研发了叮咚健康监测平台，能够对周边社区400余名老人的血压、血糖等基本健康数据进行实时掌控、分析，并给出健康报告，中心的医生还会定期为老人上门巡诊。

该卫生服务中心还对接了百米开外的松榆里社区养老服务驿站，医生们每周定期为驿站的老人提供义诊、中医按摩、健康教育大课堂等服务，老人在此老有所养、老有所医，实现了医养结合。

同样，在朝阳区双井恭和苑养老照料中心，老年人在这里能享受到丰富、细致的照料服务，依托双井第二卫生服务中心，老人的健康也能得到充分保证。

老人健康数据

将在医疗和养老机构互通

视察结束后，市民政局副局长李红兵向委员汇报提案办理情况。今年市民政局共接到养老服务领域委员提案45件，涉及社区居家养老且由市民政局主办的提案共计20件。除了个别提案经过慎重研究最终不予采纳外，其他19件提案的建议均全部采纳或准备在下一步工作中予以深入调研。今年，市民政局还将从多个方面努力，为全市老年人提供更加完善的养老服务。

首先，技术将为本市养老服务提供更加科学的支撑。李红兵说，未来，市民政局将建设全市统一的养老服务与管理信息平台，推动实现民政、公安、卫生、社保系统老年人口数据对接，形成全市55周岁及以上人口数据库。

同时，本市将在海淀区中关村街道、甘家口街道开展智慧养老创新试点工作的基础上，探索总结“互联网+养老—北京模式”，启动“智慧养老工程”。完成“互联网+养老”北京模式和相关养老服务体系构建、社会化运营、产业扶持等方面的课题研究。此外，市民政局还将制定北京市养老政务信息系统整合及数据共享实施方案等文件，完成全市已建社区养老服务驿站地图标注工作。

值得关注的是，本市提出了“北京健康信息互联互通与大数据应用行动计划”，将逐步实现老年健康数据由老年人授权，依托全市大数据平台，在全市医疗卫生机构、养老服务机构实现互联互通，为老年人能够享受更加精准的养老健康医疗服务提供数据支持。

推进长期护理保险

需全面系统的顶层设计

市政协副秘书长、农工党北京市委专职副主委李亚兰听取了本市长期护理保险的介绍之后发表了自己的看法：“长期护理险是重要民生工程，涉及面广、环节多、链条长，需要根据国家统一部署和北京实际情况，积极稳妥推进。对于北京来说，长期护理保险到了需要尽快实施的阶段。通过调研，我认为长期护理险的核心要素，包括护理险的险种、类型、范围、筹资方式等等都需要全面系统的顶层设计，建立符合首都发展需要的、与老百姓需求相一致的长期护理险，以减轻家庭负担，特别是失能失智老年人的家庭困难，是势在必行的。”

市政协副主席于鲁明也建议，长期护理险要加快建立起来，尤其是帮助失能失智老人，社会要担当起这个责任，政协委员要用智慧，共同帮助政府破解难题。文/记者 蒋若静