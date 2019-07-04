“他们这些宅男、宅女整天不出门不活动，身体能好得了吗？”我们几个“狗友”每每在小区大草坪相聚，常替那些回家就不下楼的年轻人担心。我们每天得遛两三次狗，加起来消耗差不多两小时。狗带着我们运动，想必我们的身体状况应该比大多数邻居好。

然而今年，我们竟然接二连三地病了，我血脂异常、血糖高，小王才30岁，已经查出高血压了……难道我们白锻炼了吗？向专业人士一打听，原来我们这根本不算锻炼，和那些宅男宅女并没有本质区别，只不过我们是“宅”在户外。

“有一定强度的锻炼，每次时间应不少于30分钟，每周坚持3到5次。这样体内的糖分才能被代谢，体内脂肪才能充分消耗……”一位健身达人说。而我们遛狗，走走停停，一个人遛的时候，往往一停下来就是好几分钟，低头看手机；几个“狗友”相聚，则一起聊闲天，狗狗们互相嬉戏时，主人们并没有运动。细想一下，也的确没产生什么运动量。

俗话说“身体是革命的本钱”，中年以后，大多数人都会格外注意“保本”了。然而除非单位安排，很少有人每年自觉去做体检。这有两方面原因，一是讳疾忌医，害怕真查出什么问题，精神崩溃。上学时怕看成绩单，中年后怕看体检报告，这是一种普遍心理。二是不太信任医院，觉得上了一点年纪，身上难免会有这样那样的毛病。怕有些医院借题发挥、小题大做，逮住机会过度治疗。

没有体检习惯造成了“黑常识”大行其道。近几年我的双耳耳垂都出现了凹痕，大哥看到后说是心脏病症状，属于心梗前兆。对于他的话，我并不十分信。然而通过网络搜索，发现不少网站的文章也这么说，渐渐有几分相信了。平日里注意不吃那些对心脏不好的食物，按一个“预备役”心脏病患者的标准，调整生活习惯。今年初因为眼病住院，做了心电图、脑电图等一系列检查，结果心脑皆无问题，血压也很正常。这才知道根据耳垂凹痕判断心脏病，即便不是胡说八道，准确性也不敢恭维。

不知道怎么运动、不愿意做体检、相信“黑常识”，这些叠加起来，就让我们的“本钱”面临着巨大风险。身边五十岁到六十岁之间重病甚至去世者，并不少见。

年轻时努力奋斗，很像在赚高额利息。上了点年纪，“保本”就成了第一要务。一不留神，说不定钱没来得及花，人就没了。或者虽然人保住了，半辈子攒的钱全搭进去了。多做检查，少听不靠谱的“常识”，才能防止半生努力、一病归零。