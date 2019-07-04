有些过敏原会“隐形”

找到并避免接触过敏原，是预防过敏性疾病发作的重要方法。常见的吸入性过敏原有尘螨、花粉、真菌、宠物皮毛屑等，而食物过敏原最常见的是牛奶、鸡蛋等大家最为熟悉的食物。生活中，尽管有些家长和患儿已十分小心躲避，但还是不小心会中招，因为有些过敏原很“淘气”，会隐藏起来。

来门诊就诊的患儿中，有一些就是对“隐形”的过敏原不够重视，导致过敏发作的。比如，之前有一位5岁的哮喘患儿阳阳，被确诊为支气管哮喘、过敏性鼻炎，经过敏原检测，结果显示血液中对猫毛屑过敏的抗体（被称为免疫球蛋白E）浓度很高，达到5级的水平。

经询问得知，从阳阳出生之前至今家中一直养猫。为了避免接触致敏原，家人将猫送人，而阳阳也一直接受正规治疗。两年来，阳阳的哮喘和过敏性鼻炎控制良好，肺功能正常，已进入停药观察阶段。停药前，我们又对阳阳进行了过敏原检测，本以为当家中不再养猫两年之后，阳阳血液中针对猫毛屑过敏的抗体将会消失。结果令人意外：抗体竟然居高不下！这是为何？

经仔细询问后发现，原来阳阳家的邻居竟然养了数十只猫。看来，并非密切接触猫毛过敏原是产生过敏的唯一途径，“隐形”的猫毛致敏原，即使是通过致敏人群的间接接触或仅仅是偶有经过过敏原存在的空间，都会使过敏患儿持久存在过敏抗体。

对阳阳来说，它就是一颗“不定时炸弹”，一旦机体的免疫反应遇到合适的机会时，这些“隐形”过敏原就会使她产生过敏反应而再次引起临床症状。

一些家庭并未喂养猫狗，孩子却对猫狗毛过敏，这是因为，我们肉眼看不到的动物皮屑也会引起过敏，其实就是隐形过敏原。作为过敏原的猫、狗皮屑可以形似极小的尘埃颗粒（有些颗粒小于2.5μm），这些微小颗粒不易沉降，会长时间飘散于空气中，不仅如此，猫狗过敏原黏附能力很强，衣服是宠物过敏原的重要载体，衣服上黏附的宠物过敏原被穿衣服的人从一个环境携带到其他环境中，造成没有宠物的环境中也有宠物过敏原分布。

任何动物皮屑都会诱发过敏，但最常见的过敏原来自猫、狗。尤其是在相对干燥、寒冷的环境中，家养宠物是吸入性过敏原的最主要来源。动物过敏原的致敏性很强，特别是猫皮屑，只需短暂的或无意识的暴露即可诱发明显的过敏症状。对宠物过敏的患者吸入或皮肤接触过敏原后，可引起一系列的过敏症状，如过敏性鼻炎、过敏性哮喘、过敏性结膜炎、荨麻疹和特异性皮炎等。

此外，还有一些隐形过敏原常被忽略，比如对牛奶过敏的人，别忘了一些面包和蛋糕中往往含有牛奶成分，购买和食用前要仔细阅读说明书。还有对虾、蟹过敏的人，在外就餐吃海鲜馄饨、海鲜粥、上汤蔬菜时，一定要了解食材的原料中是否含有已知的过敏食物成分。