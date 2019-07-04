吞咽若困难，食管有麻烦

食管是食物进入胃肠的“运输线”，吞咽困难是食管或其“上家”（咽部）、“下家”（贲门）功能或器质性病变所致，其中最危险的是食管癌。食管癌出现吞咽困难往往由轻到重发展，早期轻度吞咽困难常常被忽视而耽误诊治，若能够做到早期发现、早期治疗，则能取得较好的治疗效果。

吞咽困难概念

吞咽困难是指正常的吞咽功能发生障碍，患者自觉进食时在咽、胸骨后或剑突后有一种黏着、停滞或堵塞感。患者对吞咽困难的主诉常是“吃饭的时候噎得慌”。祖国医学也将吞咽困难称为“噎膈”。

引起吞咽困难的原因有多种，除了与食管相关的疾病之外，颈椎病或食管受到肿大的甲状腺或胸腔内的肿瘤压迫也可发生。

例一 一位68岁的退休教师，因进行性吞咽困难近半年，经食管镜检查并行活检，诊断为食管癌而行手术治疗。术后经过化疗并配合中药治疗后，食欲、精神、体力均得到不同程度恢复。在每年的定期复查中，各项指标均属正常，已完全恢复健康人的生活。

例二 一位58岁的女性因进行性吞咽困难1年而就诊，颈肩部有沉重不适感。初期表现为吞咽梗阻感，继而发展为吞咽困难，严重时不能吞咽食物，曾于消化内科、胸外科等诊疗，接受上消化道钡餐透视、纤维胃镜等检查，一直以“食管炎”治疗效果不佳。后行颈椎CT显示，C5~C7椎体前缘骨质增生，C前缘骨赘巨大，向前顶压椎前结构致移位、变形。上消化道钡餐透视及胃镜检查均未见占位性病变及炎性改变，诊断为食管型颈椎病，收入院后经颈前路行C5~C7椎体前缘增生的骨质切除术，术后吞咽困难完全缓解。

吞咽困难分类

吞咽困难可分为机械性与运动性两类，一般由咽、食管或贲门的功能性或器质性梗阻引起。

机械性吞咽困难 是指吞咽食物通过的食管管腔狭窄或食团体积过大引起的吞咽困难。正常食管壁具有弹性，管腔直径扩张时可超过4厘米，由于各种原因使食管管腔直径小于25厘米时，则可能出现吞咽困难，而小于13厘米时则肯定发生吞咽困难。食管炎症、肿瘤等病变，由于造成食管管腔狭窄，可引起吞咽困难；颈椎骨质增生、咽后壁脓肿与包块、甲状腺极度肿大、纵隔肿物等外部的肿块压迫食管，也可以导致吞咽困难。

运动性吞咽困难 是指各种原因引起的吞咽运动和吞咽反射运动的障碍，以致食管不能正常蠕动而将食物从口腔顺利地运送到胃。如吞咽性神经抑制失常引起的食管贲门失弛缓症、食管平滑肌蠕动失常所致蠕动减弱、原发性或继发性食管痉挛的吞咽困难等。其他还有因延髓麻痹、重症肌无力、肉毒中毒、狂犬病、破伤风等引起。其他全身性疾病如中毒、肌肉疾病、传染病等也可以引起吞咽困难。

吞咽困难有时可有机械性与运动性两种机制同时存在，只是一种较为突出。如食管癌主要是管腔狭窄所致机械性吞咽困难，但也可因病变浸润邻近管壁，使该处食管蠕动减弱或消失而引起或加重吞咽困难。

需要注意的是，有些患者虽然主诉 “吞咽困难”，却并不是真正的吞咽困难。如只是自觉咽喉部有堵塞感，或有痰黏着感，或感到球状异物在咽部上下活动，既不能咽下，也不能吐出和咳出，但不妨碍进食（或者说与进食无关）。症状时轻时重，甚至时有时无，心情不佳时、安静独处时症状明显，心情愉快时，病情也随之转轻或消失。这种情况，应该先做食管镜、食管测压等检查，未发现异常时，一般称其为“咽异感症（梅核气）”，不将其归为吞咽困难。

引起吞咽困难的食管疾病

常见有食管癌、食管贲门失弛缓症、反流性食管炎、良性食管狭窄、弥漫性食管痉挛等。

食管癌 因食管癌引起的吞咽困难多呈持续性和进行性。开始仅不能进固体食物，以后只能进流质饮食，最后发展至完全不能进食或食后呕吐，且常出现食物反流现象，吐出物中含有黏液，有时带血。

食管贲门失弛缓症 这种疾病引起的吞咽困难多为间歇性发作，如有时进餐可无症状，情绪紧张则常加重；有时还因过冷、辛辣等刺激性食物而诱发。若干年后可渐呈持续性。常伴有食物反流或呕吐。

反流性食管炎 本病的吞咽困难表现在疾病早期，系间歇性发作，可伴有呕吐，晚期则转为持续性并伴有呕吐。进食或体位改变时自觉胃部或胸骨后疼痛和灼热感，亦可伴有嗳酸或呕血。

良性食管狭窄 先天性狭窄常位于食管中段，轻者可无症状，重者于出生后数天至数周即有吞咽困难与呕吐。后天性常见于反流性食管炎的后期，或因腐蚀剂、炎症或溃疡、外伤、手术、异物等所致，主要症状为进行性吞咽困难，持续数周或数月，饮食自固体需逐渐改为半流质饮食或流质饮食。由于后天性食管狭窄可恶变，应重视与食管癌相鉴别。

弥漫性食管痉挛 老年人多见，病因不明。吞咽困难往往呈短暂的间歇性发作，常伴有胸骨后疼痛，可在餐间、睡眠中突然出现，有时则在行动中遇冷风而诱发，严重者需与心绞痛鉴别。

出现吞咽困难，应立即到正规医院进行相应的检查。除体格检查外，一般还应做胃镜（食管镜）检查与组织病理学检查、X线上消化道钡剂检查、脱落细胞检查、食管酸灌注检查、食管测压等。