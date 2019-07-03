运鸿集团与布基纳法索农业和水产农业发展部签署战略合作备忘录
由商务部与湖南省人民政府共同主办, 以“合作共赢，务实推进中非经贸关系”为主题的首届中国-非洲经贸博览会于2019年6月27日至29日在湖南省长沙市举办。作为本次大会的重要活动之一，运鸿集团与非洲布基纳法索农业和水产农业发展部门战略合作备忘录签约仪式于6月28日下午在长沙圣爵菲斯大酒店举行，会上布基纳法索农业和水产农业发展部的Salifou OUEDRAOGO（沙利福·卫德哥）部长代表该国和运鸿集团董事长李玉保先生就在布基纳法索种植和生产粮食和蔬菜作物项目以及用于生产口服胰岛素的苦瓜种植和生产项目合作事宜达成战略合作。
运鸿集团董事长李玉保先生在签约仪式上表示，运鸿集团很荣幸在这一重要历史时刻与非洲布基纳法索签署战略合作备忘录。希望此次投资能够让布基纳法索的人民不用因缺少粮食而饥饿，同时邀请非洲和布基纳法索的人民能参与到运鸿集团在非洲的事业当中，帮助非洲人民解决就业问题，创造幸福。
布基纳法索农业和水产农业发展部部长Salifou OUEDRAOGO（沙利福·卫德哥）先生在本次备忘录签约仪式上激动地说：“非常感谢李玉保董事长能够如此大爱把这样一个重大项目带到非洲、带到布基纳法索。我在此代表我们国家的全体人民真诚的感谢您，未来我们将一起努力，共同构建美好家园。”
据介绍，运鸿集团股份有限公司是以“肽”产业为主导核心的大健康企业，并基本形成了集光伏生态农业种植、农产品深加工、生物科技研发与应用、电子商务平台、物流为一体的“生物科技循环产业链”。在大健康领域，运鸿集团的肽家园系列将健康食品更好的推进千家万户。
运鸿集团董事长李玉保（右二）与布基纳法索农业和水产农业发展部部长Salifou OUEDRAOGO（沙利福·卫德哥）先生（左三）签署战略合作备忘录
运鸿集团股份有限公司董事长李玉保先生在签约仪式上致辞
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