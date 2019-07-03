全国名老中医药学专家学术继承人、中南大学湘雅医院急诊医学教授 肖桂林

现代社会就像一台精密仪器，正常运转需要各行各业的人、各种关系的人之间不断沟通协调、推动发展。加上工作和生活节奏快，使得人们日常交流越来越多，语速越来越快。然而，说话过多，人较长时间处于亢奋状态，气血上冲、代谢加速、消耗肺气，容易疲乏无力、气短没精神，中医称之为耗气伤神。所以从养生角度来讲，适当放慢语速语调、少说些话，可保护、收敛肺气，给身体“节能”。

唐代著名医学大家孙思邈有一首《四少歌》：“口中言少，心中事少，腹里食少，自然睡少”，提倡“四少”养生。其中，“口中言少”即是少言，他认为“多言则气乏”，意思是说说话过多，会耗伤中气，而气与精、神关系密切，故少言以积气成精、积精以全神，可以享天年。反之，则会令气耗散。

中医理论认为，“日出千言，不病自伤”。结合现代，少言养生有两层意思：一是说话声音要小，二是语速不能太快。长期过于高声说话，消耗肺气容易使体内元气不足，外邪乘虚而入。这是因为，说话多，人体气血都往上冲，一直处于发散状态而不能下沉，不能回收内敛，所以到了睡眠时，常有梦多、睡不安稳的状况。而且，有些人说话又快又急，是个“大嗓门”。声音洪亮，看似很有中气，但却潜伏着危机。这类人在年轻时，本身的精气神都还比较旺盛，随着身体机能逐渐走下坡路，慢慢会出现气虚。如果还不注意控制说话的声音及语速，使机体处于亢奋状态，长期下来对身体健康很不利。比如，临床上经常见到，肝火持续旺盛可能会出现高血压、支气管扩张、胃出血、肺出血、脑出血等疾病，尤其在眼下炎热的夏季。

总之，少言养生，就是不随意让气耗散。它除了是一种保健养生的方法外，同时也是对外交际的一种礼貌，在人际交往中让人感觉舒服，对旁人的影响也比较小。

但需注意的是，少言养生并不是不让说话，亲人、朋友、同事之间的日常闲聊，本来就是一种情感的交流和情绪的宣泄，有益于身心健康。只是建议大家，平时要避免不停地说话，尽量小声说话且语速不要过快。此外，平常说话多、嗓门大的人，日常应多注意补气，尤其是老师、话务员、营业员、主持人等职业人群。

生活中补气的方法有很多：1.多做深呼吸。呼吸要深长而缓慢，用鼻吸气、用口呼气，使一呼一吸尽量达到10秒钟。2.药补。西洋参蜂蜜茶、黄芪蜂蜜水等都可以做代茶饮，普通人群也可日常服用。3.打坐。闭目凝神能迅速让人心平气和，调和气息。建议在说话过多时，抽出点时间打打坐，也不失为休息的一种方法。4.多做有氧活动。如太极拳、散步、保健操等，可固肾气、壮筋骨，是保健的不错选择。▲