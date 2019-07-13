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起身慢、排便慢、说话慢 “慢性子”助长寿

中南大学湘雅医院临床心理中心副教授 李建玲

2019年07月13日09:45 来源：人民网-生命时报

老人“慢性子”更易健康长寿，有一定科学依据。下面就为老年朋友分析一下。

起得慢。清晨人体血管的应变力最差，骤然活动易引发心血管疾病。建议老年朋友起床前，先在床上闭目养神5分钟，伸伸懒腰，搓搓脚心，用手做个干洗脸，再慢慢起床。

吃得慢。唾液中含溶菌酶，可杀灭口腔病菌，预防感染。细细咀嚼能促进唾液分泌，提高免疫力。吃东西时，最好咀嚼30秒再咽下。

排便慢。老人排便如果过于着急或用力，会使直肠黏膜及肛门边缘出现损伤。特别是有动脉硬化、高血压、冠心病的老人，排便太急、屏气用力，易导致血压骤然升高，诱发脑溢血。不过，起夜排尿可慢不得。有的老人晚上有尿意，但不愿起夜，时间久了，对前列腺和心脑血管都有损害。

说话慢。平和、缓慢地说话，对老人身心健康很重要。语速太快，易使老人情绪激动、紧张，促使交感神经兴奋，造成血管收缩，引发或加重高血压、心脏病等疾病。

“火”得慢。适当发泄不良情绪虽然有利健康，但“火”来得太急对心脑血管有危险。遇到恼火的事儿，先深呼吸，在心里反复想想，再发表意见。

骑行慢。骑行是不错的锻炼方式。建议在清晨或黄昏，慢悠悠地骑一辆单车看看风景。短距离慢速骑行可锻炼心脏，强化微血管组织，防止高血压，还可增加腿部运动，加速血液循环。骑行过程中，大脑摄入更多氧气，肺部吸入足量新鲜空气，能让老人头脑清醒、心情愉悦。▲

(责编：蔡熊更、崔元苑)


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