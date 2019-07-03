夏天洗完头用温风吹 角质层闭合 发质更顺滑
夏季天气湿热，人体多汗，头皮头发也会受累。头皮喜欢干爽、讨厌潮湿，如果常出汗，皮脂分泌过度，就有利于有害细菌繁殖滋生，导致头皮发痒、散发异味。同时，这种环境让头发角质层处于打开状态，梳头、扎头发会造成损伤，久之使头发变得毛糙。为此，日本综合网站“活力门”提醒，夏季护好头皮要注意以下几点。
热了及时擦汗。头皮是人体皮脂腺最多的部位，在高温潮湿环境下会大量分泌皮脂，散发异味。外出时最好带几包清洁纸巾，出汗后轻轻把前额、两鬓、后头颈等爱出汗的部位擦拭干净。注意不要用力摩擦头皮以免带来损伤。
选对洗发水。出汗后，很多人一天洗两三次头，选对适合的洗发水尤其重要。洗发水洗净力太强，过度去除皮脂，反而会令头皮变得干燥，诱发瘙痒。建议选用性质温和的弱酸性洗发水。使用洗发液之前先用清水冲洗一遍头部，去除灰尘等杂质，这样可以减少洗发液使用量，也能洗得更加干净。
洗后用吹风机。因天气炎热，一些人洗完头后自然风干，甚至湿着头发就上床睡觉。空气潮湿时，头发总是湿着，会成为滋生细菌的温床。建议洗完头及时用电吹风温风档烘干，然后再用冷风档吹一遍。这是为了让角质层在低温下闭合，让头发更顺滑。
空调不要吹太久。头皮固然“喜燥恶湿”，但过于干燥的环境也会头皮干燥、发痒。因此，尽量不要在空调房内待得太久；如果不得已，建议准备一瓶有保湿效果的护发液，适当涂抹可起到一定的保护作用。（姚力杰 编译）
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