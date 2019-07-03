缓解腰痛 保持灵活 增强力量
体弱者也能做瑜伽
瑜伽可改善身体柔韧性，缓解疼痛，提振精神，保持活力。然而，体弱者往往觉得瑜伽是体强者的运动。事实上，只要注意姿势，体弱者也能做瑜伽。近日，《美国新闻与世界报道》推出了6种适合体弱者的瑜伽姿势。
①侧角式。右脚向前跨两步，膝部弯曲，大腿与地面平行；右臂放在大腿上，掌心向上；挺胸收臀，左臂伸直贴近左耳，掌心向下，眼睛慢慢向上看；保持姿势，呼吸5次，然后换另一侧重复动作。该姿势可缓解腰痛，增强腿部、臂部和背部力量。
②蝗虫式。俯卧姿势，额头着地，掌心向下，背部绷紧，双脚分开与臀同宽，肩膀与颈部齐平；然后双腿双臂伸直，同时抬起下巴、手臂和双腿；保持姿势，呼吸5次，然后慢慢降低四肢，回到地板上。该姿势可有效锻炼背部肌肉群。
③树式。双脚分开，与臀同宽，保持直立站姿；将身体重心转移到右脚上，左脚放在右膝上方或下方，保持身体稳定，背部收紧；胸前合掌，注视前方；下巴保持与地面平行，深呼吸10次。该姿势可锻炼平衡力，增强注意力，减轻焦虑和压力。
④鸽子式。身体坐直，左腿向前弯曲，右腿向后绷直，左右前臂着地（注意左腿膝盖与胸下、右膝成一直线），收腹弓背，保持数十秒，换另一侧。该姿势可减轻膝盖压力，增强腿部腰部弹性和曲线。
⑤英雄式。开始为跪姿势，双膝并拢，两脚分开，脚趾向后指；臀部放落在两脚之间的地面上，不要坐在两脚之上，两大腿的外侧应与其相应小腿的内侧接触；双手尽量向后触摸地板；保持姿势，呼吸30秒。该姿势可放松身心，消除脚跟疼痛，治愈扁平足，缓解痛风和风湿疼痛。
⑥坐姿宽腿前弯式。首先是坐姿，双腿张开，双手置于地板上，双脚及膝盖向上伸直；然后坐直，深吸一口气，吐气时身体慢慢向前靠，双手伸直触碰地板；保持10秒后回到初始姿势。该姿势可舒展筋骨，增强腿部力量，缓解腰背疼痛。（陈宗伦）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn