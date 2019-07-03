最适合减肥的8种主食 帮你吃出好身材

总有些食物是吃了不那么容易胖的，比如吃了更容易饱、吃了更扛饿、单位质量的热量更低……广州体育学院运动医学教研室高级运动营养师王姝玉给大家介绍10种适合减肥、营养还特别丰富的主食。

第1名：莲藕

藕其实也含淀粉和碳水化合物。纤维多，饱腹感也非常不错。王姝玉称，为何常推荐藕给减肥的和需要控制血糖的人呢？是因为藕能像山药那样代替主食吃，或者晚上饿的时候当加餐吃。

第2名：燕麦

按综合来看，燕麦算是常见粗粮中B族维生素、矿物质、膳食纤维都比较丰富、又容易买到、价格又亲民、口味又理想、吃起来又简单方便的主食选择。

建议：燕麦种类太多，一定要分清楚，不要错买了甜麦片、麦片谷物脆、麦片碎等，优选生燕麦片、燕麦米等。

第3名：紫米/糙米

糙米外面那层的营养没有被磨掉，营养全部保存下来了。这就是我们推崇的没有精加工的“全谷物”。

紫米的花青素很丰富，矿物质的含量，也比一般浅色的粮食要高。外皮相对坚韧，耐嚼，还可以把吃饭速度降下来呢。

建议：烹煮前，一定要浸泡充分，不然就很硬。搭配着大米、红豆一起吃，味道最理想。

第4名：小米

小米养胃，不无道理。对于很多饮食无节制或容易暴饮暴食的朋友，小米是很温和的杂粮选择，不像杂豆有外面一层豆皮需要煮烂。

建议：和大米一起煮“黄金二米饭”，或者熬小米粥。

第5名：红豆/花豆

从经验来看，有人吃多了绿豆会不舒服，因为绿豆的抗氧化性很强。而相比起来，红豆、花芸豆等，吃起来会温和、舒服很多。

建议：吃得舒服、吃得开心，最要紧。其他，就参考绿豆。

第6名：绿豆

绿豆属于常说的杂豆，是富含淀粉的豆类，除此之外，钾、镁、纤维的含量也都不错。

建议：搭配大米（绿豆:大米 = 1:2）煮绿豆饭，或者减少大米熬绿豆粥，或者直接煮绿豆沙、绿豆汤。烹煮前，要先浸泡够时间。

第7名：豌豆

是的，你没有看错。豌豆这样的蔬菜，也是适合当作主食吃的。

减肥的人非常需要B族维生素，但又非常容易摄入不够。而豌豆的B族维生素和膳食纤维含量都非常高，适合作为主食的补充。

建议：推荐搭配胡萝卜、玉米，还可以加点果仁；一餐吃一小碗的量合适。

第8名：玉米

玉米是一种亲民的主食。无论冬天夏天，都有人恨不得顿顿啃玉米当饭吃。

但有一点不足的是：玉米缺少色氨酸和赖氨酸，而这是两种人体必需的氨基酸。南美洲等常年以玉米为主食的地区，就因此经常发生“糙皮病 / 癞皮病”问题。

建议：煮玉米、烤玉米、玉米沙拉、棒子面粥，都是不错的代替米饭的选择。可以偶尔用玉米当主食，但不要长期、单一地吃。