全国器官捐献登记志愿者逾135万
本报北京7月2日电 （记者李红梅）中国器官移植发展基金会“施予受”器官捐献平台志愿登记人数今天超100万，加上中国人体器官捐献管理平台登记人数，全国志愿登记人数达到1352576人，实现捐献24269例，捐献器官69302个。
当天，中日友好医院“施予受”器官捐献志愿者登记平台正式上线，至此全国已有20多家医院入驻该平台。“施予受”器官捐献志愿者登记平台成立于2014年3月，是国内首个器官捐献登记网站，目前已发展成为重要的公民器官捐献志愿登记平台。从统计数据来看，“90后”已经成为器官捐献的中坚力量，人数比例超过53%。
目前中国公民有3条渠道可以登记成为器官捐献志愿者：一是到当地红十字会器官捐献管理机构，填写并递交《中国人体器官捐献志愿登记表》；二是登录中国人体器官捐献管理中心网站（www.codac.org.cn）或微信公众号（中国人体器官捐献），进行线上登记；三是通过中国人体器官捐献管理中心授权其他信息平台报名登记器官捐献意愿。“施予受”器官捐献平台也可以进行志愿登记，登记成为器官捐献志愿者仅意味着公民表达了支持器官捐献的个人意愿。最终捐献与否，取决于公民是否达到了符合器官捐献的医学状态及必要的程序，并经过严格的伦理、医学等程序进行。此外志愿者还可随时取消登记。
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