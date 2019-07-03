“放心封签”为外卖餐品系上“安全带”

6月28日，江门市举办食品安全宣传周主场活动暨创建省食品安全宣传周现场活动。现场不仅成立多支食品安全志愿者服务队，发放了外卖放心封签，更随机检查网络销售餐饮企业。

通过网络投票、现场观众随机选择的方式，食品安全执法人员确定检查对象为山顶沙河粉江门汇悦城店。在此次食品安全检查中，“山顶沙河粉”餐厅总体卫生状况良好，但存在3大问题仍需整改：防虫帘间距过大、餐盒没有合格证明、仓库缺乏温度计等。

政府企业联动

联合3大外卖平台推出“放心封签”

“有了外卖放心封签，不仅消费者更加安心，我们商家也更加放心。”西贝莜面村江门汇悦城店店长周俊言认为，“放心封签保证了外卖配送过程中的密封性，杜绝配送环节的食品污染，有效保障食品安全。”

在接到外卖订单后，西贝莜面村的工作人员娴熟地为外卖食品打包。包装的最后一步，工作人员在餐盒和包装袋上都贴上“外卖放心封签”。该封签上印有“市场监管部门提醒你：请查看封签是否完好，如已开封应拒收！”的字样，并配有江门市市场监管局的二维码。

为了让外卖食品管理更加规范，减少配送过程中的安全隐患，江门市市场监督管理局联合美团、饿了么、饿了么星选3家外卖平台推出“外卖放心封签”，在全市投放10万张封签，为外卖餐品系上“安全带”，保证外卖安全的“最后一公里”。

该封签以安全环保的特殊材料制作，采用一次性易碎贴的设计，一次开封即无法还原。消费者可通过查验“外卖放心封签”的完整性，判断外卖食品是否在配送过程中受到污染或人为破坏。如若发现“放心封签”已开封或完全破损，消费者可拍照并有权拒收该食品，并向市场监督管理部门举报。

今后，市场监管部门、外卖平台等主体将鼓励网络销售餐饮企业加大对“外卖放心封签”的使用，推动外卖封签的普及，保障外卖的配送安全。

为推动食品安全社会共治格局的机制化和长期化，江门市成立了食品安全志愿服务总队，各区市的食品安全志愿服务队以及食品安全外卖志愿服务队等，共同为江门市创建省食品安全示范城市献策出力。

江门市市场监督管理局将联合共青团江门市委在全市公开招募100名食品安全志愿者，发动广大志愿者关注日常生活中的食品安全问题，积极参与食品安全公益活动，宣传食品安全科普知识。

外卖企业抽检

发现3大问题需要整改

“本次检查内容主要是食品经营许可证公示情况、检查仓储情况以及食品加工现场、洗消间情况。”江门市食品餐饮安全监管科科长梁立滨介绍，“与一般餐饮企业相比，网络销售餐饮企业重点需要检查食品经营许可证的经营项目是否与网络销售食品一致，还需要检查外卖餐盒等包装的合格情况。”

近年来，外卖平台的快速发展和便捷体验，使网络订餐日渐受到人们青睐，成为众多市民选购用餐的常用方式。以抽检的山顶沙河粉江门汇悦城店为例，每月配送的外卖约为500份。外卖食品安全监督也成为市场监督管理部门的工作重点之一。

“外卖餐盒在进仓库前，必须检查好外卖餐盒的合格标识和合格证明。”梁立滨说。针对网络销售餐饮企业，外卖餐盒的安全不容忽视。在山顶沙河粉的检查现场，检查人员发现外卖餐盒的摆放符合规定，但外卖餐盒的合格证明并不完整，存在一定的安全隐患。

在食品加工现场，执法人员发现食品加工间的塑料门帘离地太高、后厨排水道隔板间隙太大的问题。据介绍，门帘可以隔离蝇虫，正确的设置应离地2厘米左右，门帘之间应保持重合；后厨排水道隔板间隙应不超过0.6厘米，才能起到防鼠效果。

此外，执法人员对该餐厅的食品仓库进行检查时发现，仓库内没设置温度计与湿度计，冰箱内也并未设有温度计。工作人员无法即时了解食品的储存环境。据介绍，肉类食品储存的温度要在零下12℃，鱼类储存要零下18℃。

现场检查人员向该店店长告知了需要整改要求。店长表示，将马上进行整改。