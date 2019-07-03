网售处方药是否放开引关注

网售处方药是解决公众就医用药问题的重要途径和办法，但同时必须加强监管、严格把关，保障用药安全

网络销售处方药一直是社会关注的焦点。在近日由南方都市报大数据研究院主办的“处方药零售改革与发展研讨会”上，业内专家学者普遍认为，互联网销售处方药已成为解决公众就医用药问题的重要途径和办法。

北京大学医学人文学院院长助理王岳表示，互联网销售处方药可扭转传统药品销售模式。上海第一医药副总经理章戈也认为，互联网医院加上处方流转平台是推进分级诊疗的有效手段。在通过互联网医疗解决慢性病患者复诊开药，给患者带来方便的同时，也解放了大医院的专科医生。

“从去年的阿里搜索数据看，60%的药品搜索需求来自三四线以下城市。”天猫医药馆总经理章泽分析，这说明传统药品零售需求没有得到满足，网购处方药实际上就是要解决这个问题，通过集中供给，减少药品流通环节。

同时，网售处方药还能在某种程度上解决安全合理用药问题。一些医药电商平台表示，通过系统控制，可以逐渐优化、建立可靠的合理用药安全体系。

“事实上，线下实体药店没有数量充足的执业药师队伍。”北京德信行医保全新大药房有限公司质量总监侯明霞表示，以北京为例，5000多家零售药店，执业药师只有6000人左右，这意味着每家药店不能保证有2名执业药师，所以药店经常会遭遇没有执业药师现场审核处方的问题。

来自实体药店的从业者也表示，实体药店自建网站销售药品的成本很大，如果网售处方药能够放开，互联网可以集中服务，搭建远程审方集中平台，既保证了用户的用药安全，也能保证整个企业运营效率的提升。

“处方药零售不仅带来了处方药销售模式的改变，同时把一直在医院不能完成的药师服务转变成通过网上药店服务。”广东康爱多连锁药店总经理焦宝元表示，处方药网售带来的是一种服务，考验相关方能否把药事服务和健康管理做好。

倘若放开网售，处方药的网售监管就显得格外重要。王岳指出，处方药网络销售必须坚持两点，一是电子处方的身份识别标准越严越好，以较严格的标准倒逼市场和行业改变；二是可以有步骤地放开处方药网络销售，将选择权下放给地方，条件好、经济发达的地区可以先放开网售慢病处方药。

平安好医生副总裁兼医药事业部总经理汪坤建议，可以在一些大企业先做试点，根据试点效果考虑是否放开。京东健康医药部总经理金恩林表示，应尽快明确互联网药品销售是否合规，并有条件地放开网络药品销售，同时开展严格规范的用药管理。