哺乳时间越长，妈妈心脏越好
一项新的研究显示，如果所生孩子接受母乳喂养，母亲在晚年患心脏病的几率就较低。
研究还发现，母乳喂养的时间越长，对母亲心脏健康的保护作用就越强。
研究人员表示，这些发现为母乳喂养的长期健康益处提供了进一步的证据，因此应鼓励母亲尽可能让孩子接受母乳喂养。
以前已经有研究显示，母乳喂养可以降低女性患产后抑郁症和某些癌症的风险。母乳喂养还可以帮助母亲保持健康的体重和调节血糖，而这些益处可能与母乳喂养的母亲体内催乳素水平较高有关。
最近的许多研究都表明，催乳素可以降低患糖尿病的风险，而糖尿病是心血管疾病的主要风险因素。心血管疾病是全球女性死亡的主要原因，但母乳喂养对心脏病风险的长期保护作用尚未得到充分研究。
为了进行这方面的研究，雅典大学的研究人员测量了绝经后女性的心脏和血管健康指标与她们的母乳喂养史之间的关系。
在调整了包括体重、年龄、胆固醇水平和吸烟习惯在内的其他心血管健康风险因素后，研究结果显示，让孩子接受母乳喂养的女性患心脏病和心脏病风险指标的水平明显较低，而这种影响在母乳喂养时间较长的女性中更为明显。
研究人员指出，该项研究结果表明，母乳喂养能够降低女性患心脏病的风险。不过，这只是一项关联研究，以后如果能证明母乳喂养为何具有保护作用，那么除了已经证明的母乳喂养对母亲和她们的孩子的短期和长期健康都有好处之外，女性将有更多的理由去让她们的婴儿接受母乳喂养。
文/曹淑芬
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