第三届中风120中风救治时间窗国际公益研讨会在京召开

6月30日，第三届中风120中风救治时间窗国际公益研讨会在北京召开，来自世界各地的中风专家针对“青年中风的诊疗误区”进行演讲，旨在为现场听众带来完整、系统的青年中风诊疗知识，提高对青年中风的认识。

在过去很长一段时间，中老年人群的中风事件已经得到了广泛关注，然而对于青年人群的中风，临床医生以及社会各界往往没有足够的认识，甚至还有诸多误区。

据了解，在研讨会正式开始之前，由来自荷兰的纪录片监制人Lotje Sodderland介绍了改编自己真实经历的纪录片《My Beautiful Broken Brain》，Lotje用纪录片的方式将自己的中风经历呈现出来，不仅让更多人认识到青年中风的危险性，更为临床医生提供了患者教育素材。

会议现场

复旦大学附属闵行医院神经内科主任医师、中国卒中学会中风120特别行动组组长赵静教授对《My Beautiful Broken Brain》进行了高度评价：“看到这个纪录片我非常震撼，我们应该向Lotje致敬。” 她认为：中风的急救，就像一场4*100米接力赛，患者是接力赛中的第一棒，也是决定性的一棒。因此，患者教育是非常重要的，如果患者没有形成急救意识，医护人员的急救水平再高，也无法完成急救。

来自美国宾夕法尼亚大学的刘仁玉教授在会上呼吁，希望更多的患者加入中风防治的宣传阵地来，和医生一起共同携手战胜中风。

伦敦国王学院医学系卒中中心的临床主任Tony Rudd教授指出，中风并不是一种老年人群专属的疾病。他表示：“青年时期发生的中风，同样具有毁灭性的伤害。我们需要通过科普宣教让各个年龄层的人认识到中风并没有局限于某个年龄，非老年人群的中风其实是由很多风险因素（例如高血压、高血脂等）共同导致的，而如果人们可以重视起来积极筛查自己的风险因素，很多中风事件都是可以预防的。”

刘仁玉教授指出：“Stroke112是一个全球性的中风院前诊疗项目，即使在异国他乡，甚至手机中没有电话卡的情况，都可以直接拨打112电话寻求中风帮助，希望更多的人可以知晓和正确使用这样一个工具来挽救更多的病人，并且将这个工具推广和传播出去。”

会上，来自美国哈佛大学医学院的Vasileios-Arsenios Lioutas教授，从病例切入，为现场听众带来了诸多有关青年人群中风的诊断和鉴别诊断要点；来自澳大利亚院前急救机构执行委员兼新西兰院前急救机构执行主任David Water教授针对国际急救联盟提出的“如何降低中风院前延误”的系统措施进行了精彩的分享。

来自深圳市第二人民医院神经内科的任力杰教授就急救地图在青年中风中的应用探索与思考进行了报告。他提出，青年中风的发病率正在升高，就职于高新企业、长期加班的青年人更应警惕。他还强调：溶栓对于青年中风的患者来说十分有效，可以说，把握治疗时机，治疗结局将是非常理想的。